La mujer que acusa a Neymar de violación ha perdido su teléfono móvil, dice abogado

El abogado de la mujer que acusa al jugador brasileño Neymar de violación, Cosme Araújo Santos, afirmó este martes 18 de junio del 2019 que su clienta ha perdido su teléfono móvil, por lo que no pudo entregar a las autoridades el aparato que supuestamente contenía un video de las supuestas agresiones perpetradas por el futbolista.

Según explicó en declaraciones a los periodistas el letrado, quien es el cuarto defensor de la modelo Najila Trindade Mendes de Souza, la mujer no tuvo acceso a su teléfono desde su primera declaración en la 6ª Comisaría de Defensa de la Mujer de Sao Paulo, de donde salió cargada en brazos y tuvo que ser trasladada a un hospital.



“Ella había venido a declarar y cuando salió fue ingresada en un hospital. Cuando volvió (a casa), no tuvo más acceso al móvil”, dijo Araújo.



Pese a que no pudo entregar el aparato a las autoridades, como le había sido solicitado, Trindade ha autorizado que la Policía Civil realice búsquedas en su vivienda.



“Quien es víctima no debe temer. Muchas personas han hablado, (pero) ahora van a verificar si está allí (el móvil)”, recalcó el abogado.



Trindade acusó el pasado 31 de mayo al astro de la selección brasileña de haberla violado en un hotel de París quince días antes, después de su negativa en mantener relaciones sexuales con Neymar sin el uso de preservativos.

Este martes, la modelo regresó a la Comisaría para una nueva ronda de declaraciones sobre el caso.

Una vez concluidos el testimonio, el abogado señaló que su Trindade “no para de llorar” y que su estado emocional es de “una persona que ya ha muerto”. “Creer que a una mujer le gusta el sexo salvaje simplemente porque es mujer y Neymar es el ídolo? (...) Ella quiso pegarle en el mismo día que él practicó el acto, pero él jamás volvió”, señaló el abogado, en alusión a un video que salió



a la luz, en el que la modelo aparece golpeando al jugador y le acusa de haberla atacado una noche antes.



Araújo aseguró además que “nadie puede decir que no hubo agresión” y que “hay pruebas suficientes para que Neymar sea acusado”, aunque no precisó

de qué evidencias se tratarían.



Tras de que declarara en la Comisaría de la Mujer, Trindade también se dirigió a otro establecimiento policial en las cercanías, donde ha contestado a las preguntas de las autoridades sobre el supuesto caso de invasión a su piso en Sao Paulo.



Tras las acusaciones, Neymar declaró durante unas cinco horas ante las autoridades de la capital paulista el pasado viernes y negó haber cometido la violación de la que se le acusa.



En la ocasión, el delantero del París Saint Germain dio unas cortas declaraciones, agradeció el apoyo y los mensajes de solidaridad enviados por las personas que creen en su inocencia y afirmó que “la verdad aparece tarde o temprano”.