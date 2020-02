Montero fue suplente en 107 ocasiones en cinco clubes, desde el Mundial 2014

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jefferson Montero parece tener los días contados en la Premier League. Las conversaciones y negociaciones con la dirigencia de Liga de Quito se han intensificado en los últimos días. Tanto el club como el jugador han confirmado que sería cuestión de definir detalles para que el mediocampista se vista de blanco.

Pero sus últimos seis años han sido irregulares. Pasó más tiempo en el banco de suplentes que en la cancha. Las lesiones y su bajo rendimiento tuvieron un efecto negativo. Incluso dejó de ser convocado a la Selección después del juego de la Selección de Ecuador ante Paraguay, el 24 de marzo del 2017.



“Este año termino contrato con Swansea y con Birmingham. Esta temporada he venido jugando, me he recuperado, tengo continuidad después de las lesiones. El último año me he cuidado mucho con gente que me ha ayudado”, reconoció la ‘Turbina’.



Desde el 2014, después del Mundial de Brasil, defendió cinco clubes. En la mayoría no logró cumplir con las expectativas de las instituciones que lo contrataron. Apenas fue titular en 38 cotejos, aunque jugó 110 veces.



Sus dos primeros años en el Swansea City fueron relativamente buenos. Jugó 53 partidos y fue titular en 29 ocasiones. Desde entonces, solo ha marcado 3 goles y recibió dos amarillas.

En su actual club, en el Birmingham City de la Championship (la Serie B de la Premier League), ha jugado 12 veces y solo en dos cotejos fue estelar.



Montero mostró su deseo de volver al país. Incluso le ilusiona jugar junto a su amigo y compañero de Selección Luis Antonio Valencia.



“Liga es un equipo que siempre pelea todo, en los próximos días me sentaré a conversar con Esteban Paz. Yo quiero disfrutar y jugar, quiero ganar cosas importantes”, dijo Montero



En el 2018, el tricolor regresó al país para militar en el Emelec. Con el DT Mariano Soso apenas tuvo cuatro chances de ser titular. Por lo general ingresaba al cambio. Incluso pudo jugar dos cotejos de Copa Libertadores ante Flamengo. Con los eléctricos apenas acumuló 519 minutos.



Estas son las estadísticas y cifras de la ‘Turbina’ desde el 2014 hasta la actualidad: