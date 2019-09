Miguel Ángel Loor defendió el accionar del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio, tras el fallo emitido por el TAS

LEA TAMBIÉN

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, defendió la independencia del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio, que maneja la Comisión Disciplinaria y Tribunal de Apelaciones del torneo local. El directivo calificó como “bueno” el trabajo que han realizado.

El martes 10 de septiembre del 2019, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dejó sin efecto el accionar del tribunal de apelaciones, cuando le devolvió dos puntos a Emelec y tres a América, lo que generó críticas al accionar del organismo local.



“Nosotros como Liga Profesional, tenemos un Tribunal de Comisión Disciplinaria independiente y que toma sus resoluciones. Y las vías legales para poder apelar cualquier decisión existen. El TAS no solo para la LigaPro sino para la UEFA, Conmebol y la FIFA”, dijo.



En primera instancia, la Comisión Disciplinaria decidió entregar la victoria 3-0 a Emelec, debido a que América alineó de manera indebida a un jugador, en abril.



Sin embargo el Tribunal de Apelaciones local cambió la sanción, tras una acción interpuesta por Liga de Quito, Independiente del Valle, Universidad Católica y Delfín SC. Su decisión fue mantener el marcador 0-0, además de restar tres puntos a América por su infracción.



Loor mencionó que aún no deciden si la LigaPro asumirá los costos procesales y las indemnizaciones de USD 3 000 que ordenó pagar el TAS, o si esos valores se cobrarán a los clubes nacionales que presentaron la apelación a escala local.



“Eso aún no se ha definido, la próxima semana tendremos una reunión de Directorio en la que vamos a abordar ese tema”, explicó el dirigente guayaquileño, la tarde de este 12 de septiembre.