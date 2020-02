Miguel Ángel Loor responde sobre el manejo de cuentas en LigaPro; pide autonomía en manejo de reglamentos

LEA TAMBIÉN

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, respondió a los cuestionamientos que recibió de Esteban Paz y Galo Cárdenas, quienes meses atrás solicitaron una informe del manejo de las cuentas del organismo.

“Ha habido una mala costumbre de los anteriores dirigentes. Antes no se entregaban cuentas o no se auditaba, a nosotros nos audita Deloitte y otras empresas de primer nivel. Entregamos las cuentas de esa manera”, aclaró Loor.



Cárdenas presentó su renuncia al Directorio de la LigaPro, el pasado 21 de enero del 2020. En la carta entregada a los principales del organismo, justificó su salida porque supuestamente sus aportes no eran escuchados.



“Una de las cuentas que sí puedo adelantar es que los gastos del presidente son cero, yo me pago todo. Están mal acostumbrados en la forma de ver a los dirigentes”, dijo Loor, respecto a las críticas.



Por otra parte, el directivo se refirió a los cambios que se realizaron al reglamento, durante el Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Uno de los que más le llamó la atención fue la decisión de suspender partidos, cuando los clubes no entreguen roles de pago.



“Tenemos la idea de que lo más lógico es que las competiciones se rijan basados en quienes la organizan, de la entidad que la administra. Si nosotros manejamos el campeonato, debemos velar por el cumplimiento, tenemos un control económico exitoso”, dijo Loor, respecto de la autonomía que busca para su entidad.