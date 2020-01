Miguel Ángel Loor: ‘Los errores se irán puliendo con orden’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro. Nació en Guayaquil, el 11 de diciembre de 1982, entre su experiencia en el fútbol ecuatoriano está que entre el 2007 y 2010 fue secretario del Barcelona Sporting Club y también se desempeñó como funcionario de la Asociación de Fútbol del Guayas. En el 2017 asumió la presidencia del club Guayaquil City Fútbol Club y en el 2018 fue posesionado como presidente de la LigaPro.

El año pasado, la gestión de la LigaPro generó críticas. ¿Quedaron conformes con su temporada 2019?

Hemos tenido un arduo trabajo para poder sentar los cimientos de una institución nueva como la LigaPro. Los problemas que se presentan son los mismos que tienen las ligas grandes y sólidas, constatado con otras entidades mundiales: horarios, árbitros...



¿Cuáles son los puntos negativos para mejorar, según su enfoque?

Hay que pulir los detalles, para que esos errores que mencioné se empiecen a minimizar. Controversia siempre existe y con eso hay que convivir, estamos tranquilos.



¿Hubo trabas por parte de los clubes para lograr su conformación?

Trabas no existen, con lo que luchas es con el pasado. Hay que ir cambiando la mentalidad, entendiendo cómo se maneja la estructura moderna del fútbol, eso cuesta, pero los dirigentes han entendido lo que se quiere hacer.



Pero los directivos se quejaron de la organización. ¿Cómo manejan esos conflictos?

Son temas inherentes a la competencia, al día a día. No les gustan horarios, sanciones disciplinarias, estadios… Son cosas que se van puliendo en medida que se va establece un orden, que es lo que buscamos.

La prensa y afición también critican al organismo. ¿Qué tanto afecta?

Es el trajín del trabajo, nunca se ha visto que un personaje o entidad le agrade a todo el mundo. Estamos acostumbrados, molesta cuando no dejan avanzar, pero es normal, hay que aceptarlo. El fútbol es pasional y a veces se habla cualquier cosa; no me afecta.



¿Considera positiva la respuesta de los dirigentes en este primer año?

Están contentos porque esto es de ellos y son los que deciden, lo que antes no pasaba. Toman decisiones y se reúnen. Antiguamente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) había un Congreso anual en enero, acá hubo ocho o 10 consejos de presidentes, donde participan los clubes. Estamos a la cabeza para la estructura, pero las decisiones importantes las toman sus afiliados.



Una de las quejas es la forma cómo se administran las comisiones de disciplina y la de apelación. ¿Qué correctivos harán?

Hay que aclarar que el prestigio de la Cámara de Comercio es mucho más alto que el que tenía el fútbol ecuatoriano. Nosotros les llevamos a ellos un problema para que nos ayuden a resolverlo. Son un ente serio y se han planteado corregir errores y mejorar con asesorías del primer mundo, fue una iniciativa de ellos y tengo que destacar su trabajo.



Se cambió el formato para este año. ¿Consideran que fue un fracaso el sistema de ‘playoffs’?

Siempre apoyé los ‘play­offs’ porque eran atractivos, pero a la gente no le gustó y el nivel de crítica fue alto. La idea era buscar un mecanismo que mejore la asistencia a los estadios y uno de esos era cambiar el formato, así había que hacerlo. En lo personal, me gustaban los ‘playoffs’, pero los clubes decidieron los cambios para el campeonato de este año.



Eliminarán la Serie B. ¿Resultó poco rentable mantener dos torneos?

Los clubes decidieron, luego de estudios, que económicamente no era rentable tener dos torneos, basados en lo que ese segundo genera. Tendremos un año de transición, lo que esperamos para darle estabilidad al campeonato ecuatoriano.



¿Incrementar el cupo de extranjeros no restará espacio a los jóvenes?

Yo creo que el fútbol es de méritos, si pensamos así es como decir que los dirigentes quieren quitarle méritos a los jóvenes y no es así. Si un futbolista ecuatoriano joven tienen esas características se ganará su lugar. Polémica, puede ser, pero he leído que mucha gente está a favor o lo entiende de la forma en que lo hemos propuesto.



El DT Jorge Célico criticó la postura. ¿Se ratifica en su opinión?

Las primeras ligas del mundo se manejan así. México tiene a nueve extranjeros en cancha, Brasil a seis, en Alemania es ilimitado. ¿Nosotros por qué nos creemos diferentes al resto? ¿Por qué no imitar esas cosas que terminan siendo positivas?