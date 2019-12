Miguel Herrera asegura que la Concachampions no está tan lejos de la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

El mexicano Miguel Herrera, entrenador del América del fútbol mexicano, aseguró el lunes 9 de diciembre del 2019 que la Liga de Campeones de Concacaf “no está tan lejos” del nivel de la Copa Libertadores de América.

“La verdad es que el torneo de Concachampions no está tan lejos del nivel de Libertadores; aunque hay que reconocer que de repente la ventaja que nos llevan es por la calidad, porque en Sudamérica hay equipos de mayor calidad”, dijo el técnico al final del sorteo de la Liga de Campeones de

Concacaf.



Para Herrera el nivel de los equipos mexicanos y el crecimiento de la MLS de Estados Unidos acercan poco a poco el nivel de la Liga de Campeones al de la Copa Libertadores de América.



“Hoy la MLS está creciendo muchísimo, yo la veo que camina a pasos agigantados, y los centroamericanos ponen su granito de arena porque se hacen muy fuertes de local, en México la Liga es muy competitiva y con eso poco a poco vamos tratando de emparejarlos”, esgrimió.



Herrera reconoció que será difícil igualar el nivel de la Conmebol porque cuenta con dos de los torneos (Copa América y Libertadores) más antiguos del mundo.

“Sabemos que la Copa América, como la Copa Libertadores son los torneos más viejos del mundo y eso no es fácil de igualar, hay que trabajar mucho para seguir creciendo y estar ahí para competir”, subrayó.



Sobre los años (desde 2016) que ya lleva México sin regresar a la Copa Libertadores, el técnico de América comentó que deben respetar los calendarios de la confederación a la que se pertenece.



“Nosotros tenemos que respetar la zona de Concacaf, pertenecemos a esta región y es difícil cuadrar calendarios. Ojalá sí pudiéramos volver a Conmebol, sería extraordinario porque sus torneos te dan estatus, pero no es fácil”.



Al América le tocó medirse al Comunicaciones de Guatemala en los octavos de final de la Liga de campeones 2020, rival al que Herrera advierte no deben menospreciar.



“Hay que saber que en el fútbol las distancias se han acortado, ellos se hacen fuertes en casa, por lo que aquí se trata de no confiarse y tomar cada instancia con mucha seriedad”, concluyó.