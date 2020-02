Michael Arroyo tendría el visto bueno del DT Fabián Bustos, para jugar en Barcelona Sporting Club

LEA TAMBIÉN

La directiva del Barcelona Sporting Club mantiene las negociaciones con Michael Arroyo, jugador con el que conservan una deuda, y que en meses pasados presentó un requerimiento de pago por USD 8 millones. La intención del club, es evitar un litigio.

Carlos Alfaro Moreno, presidente, reveló que han trabajado para llegar a un acuerdo con el deportista, que no actuó durante el 2019, luego de que en el 2018 fuera sancionado por la FEF, por dar positivo en una prueba de dopaje.



“Él tiene contrato vigente con Barcelona SC, el acuerdo puede ser para jugar o para no jugar. Hay que intentar destrabar un problema legal, eso es lo más importante”, dijo Alfaro, respecto a la posibilidad de que Arroyo vuelva a jugar en el club, como lo había anticipado el vicepresidente deportivo, Aquiles Álvarez.



A decir del directivo, Arroyo tendría el visto bueno del entrenador Fabián Bustos, en caso de llegar a un acuerdo para que se mantenga como jugador del club. Su contrato finalizará en diciembre del 2020.



“Hay que llegar a un común acuerdo y después veremos si es parte del plantel o no, tiene el ‘Ok’ de Fabián Bustos. Hay que tener claro que en Barcelona SC solo estarán los jugadores que quieran estar”, aclaró el dirigente amarillo.