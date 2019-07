Lionel Messi y Scaloni criticaron el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano

LEA TAMBIÉN

Brasil venció merecidamente 2-0 a Argentina en la primera semifinal de la Copa América, con goles bien gestados. Los gauchos crearon opciones tras sometecer al ‘Scratch’, pero carecieron de suerte y puntería. Sin embargo, el DT de la ‘Albiceleste’, Lionel Scaloni, prefirió ‘culpar’ al árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano por la eliminación.

Durante la conferencia de prensa, Scaloni se quejó amargamente por las decisiones del réferi tricolor, quien debió lidiar con la calentura que significa un clásico sudamericano. Zambrano finalmente sacó el partido limpio, sin expulsados ni lesionados por agresiones. Ganó quien marcó los goles, aunque la ‘Albiceleste’ haya sido superior.



“No me gustó el árbitro. En las jugadas chiquitas siempre fueron para el otro lado. No estuvo a la altura de un partido de este calibre”, recriminó el

estratega, quien fue amonestado con tarjeta amarilla por sus constantes reclamos al árbitro.



“No me gustó la terna arbitral. El cuarto estuvo todo el partido diciéndole a Tagliafico que tenía amarilla, condicionando”, insistió el entrenador gaucho.



Ya luego, Scaloni ponderó el trabajo y la entrega de sus dirigidos. Destacó que fue el mejor partido que realizó durante la Copa. Y dejó en duda su continuidad al frente del combinado albiceleste.



Lionel Messi también cuestionó a Zambrano. Dijo que ​“dejamos todo por intentar pasar y el árbitro nos inclinó la cancha mal”. Y agregó que

“no es excusa, pero ojalá la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) haga algo con este tipo de arbitrajes”.



El 10 gaucho considera que hubo “dos penales” que no fueron sancionados ni

revisados por el VAR. Por ello se siente perjudicados. “Ojalá la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo, es muy complicado”, sentenció en la zona mixta.