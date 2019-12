Messi: ‘Se acerca el retiro, Dios quiera que me queden varios años más ’

LEA TAMBIÉN

El futbolista argentino Lionel Messi reconoció el lunes 2 de diciembre del 2019 en París, tras recoger de manos del croata Luka Modrić su sexto Balón de Oro, que es “consciente” de su edad y de que “se va acercando el momento de la retirada”, por lo que no dudó en pedir a Dios que le queden “varios años más” de carrera profesional.



“Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años y era impensable todo lo que estaba viviendo. Diez años después, me toca recibir el premio en un momento totalmente diferente, con mi mujer y mis tres hijos”, dijo la estrella argentina tras recoger el trofeo que entrega la revista France Football.



“Ahora parece que el tiempo vuele y todo pasa muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de los rivales, de mi familia y de todo lo que me toque vivir”, añadió Messi durante su discurso de agradecimiento.



Durante su intervención, aseguró también que en todos estos años “nunca”

dejó de “soñar, de seguir queriendo crecer, de querer seguir mejorando y de seguir disfrutando del fútbol, que es lo que amo desde que tenía uno o 2 años, y Dios quiera que me queden varios años más”.



Posteriormente, el argentino consideró en zona mixta “un día especial” este

lunes al haber recibido su sexto Balón de Oro, aunque reconoció que “hoy por hoy va todo tan rápido que no te da para disfrutar sino para pensar en el partido que viene”.



Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2019 masculino, y delantero del FC Barcelona, detrás de sus seis trofeos durante la ceremonia en el Theater du Chatelet en París, Francia, el lunes 2 de diciembre del 2019. EFE

En declaraciones a los periodistas tras recoger el galardón en el teatro del Chatelet de París, el jugador del FC Barcelona se sinceró al asegurar que apenas puede disfrutar de los reconocimientos por el ritmo vertiginoso de la competición.



“El día a día hace que ni piense ni pueda pararme a disfrutar de todo lo que conseguimos. El día de mañana, cuando terminemos y tengamos tiempo vamos a ver lo que conseguí y los reconocimientos que me tocó lograr, pero hoy por hoy va todo tan rápido que no te da para disfrutar sino para pensar en el partido que viene”, dijo.



Pese a todo, señaló que se siente “muy contento” por el Balón de Oro, que ha

alcanzado en más ocasiones que nadie, y confesó que tiene “ganas de disfrutarlo con la familia”.



“Es un premio al trabajo, da mucha fuerza para seguir aún más, si bien no me hace falta un reconocimiento para seguir trabajando y seguir buscando los objetivos importantes a nivel de grupo”, concluyó.