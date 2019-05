Máximo Banguera pidió no fomentar la violencia y disculpa al pasabolas que lo agredió

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Máximo Banguera prefiere ya no seguir encendiendo la polémica que se armó el domingo 12 de mayo del 2019, después del clásico del Astillero, en el que Barcelona Sporting Club se impuso por 1 a 0 con gol de Fidel Martínez.

El golero fue agredido por un pasabolas, que fue a pedirle la pelota cuando se terminó el encuentro y como el golero no se la entregó, le pegó un zapatazo. Eso no lo emitió la cadena GolTV, dueña de los derechos de transmisión.



Sin embargo, el portero de los toreros no se tomó personal el tema con el pasabolas y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde pidió que “​dejen al muchacho tranquilo”.





Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente financiero de Barcelona Sporting Club, confirmó que el club amarillo presentará un reclamo ante la LigaPro por lo ocurrido con los camilleros. “Nos llamó mucho la atención, las personas encargadas de la camilla no eran de la Cruz Roja. Eran personas que no estaban ayudando. Al contrario, le faltaron el respeto a uno de nuestros jugadores”, cuestionó el directivo tras el cotejo.



Por ello aseguró que “se lo comunicará en la LigaPro para que esas cosas no se vuelvan a repetir. Se lo dirá como se tienen hablar todas las cosas”. El equipo torero, además pedirá las imágenes a GolTV para hacer el reclamo formal por el caso de Banguera.