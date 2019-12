Máximo Banguera fue excluido del proyecto deportivo BSC 2020:  ‘Mezclaron política con fútbol’

LEA TAMBIÉN

Mediante una rueda de prensa, este 12 de diciembre del 2019, Máximo Banguera oficializó su salida de Barcelona SC. El portero de 33 años contó que tuvo una reunión con Carlos Alfaro Moreno, presidente del club, quien le comunicó que no forma parte de su proyecto deportivo.

“Estoy muy agradecido con el club que me abrió las puertas. El lunes tuve una reunión con la dirigencia de Barcelona, donde me dieron a conocer que no formaba parte del proyecto. En la vida uno tiene que respetar esas decisiones”, dijo.



Respecto a los motivos de su salida, dijo sentirse incómodo. Alfaro adelantó que el golero no seguiría, debido a su participación en los comicios del club en octubre de 2019. Banguera publicó un mensaje de apoyo a José Francisco Cevallos, el otro postulante a la presidencia.



“Mezclaron política con fútbol, lastimosamente es algo que le hace daño al deporte. Me he mantenido casi 11 años, no he dado de que hablar. Había otras formas de comunicar mi salida, se especularon muchas cosas, estuvo en juego mi imagen”, dijo el arquero.



Durante su intervención, reveló que el club le adeuda premios pendientes del 2014, 2015 y 2016. Dejó esos temas en manos de la directiva, que deberá definir como será su salida, considerando que en octubre renovó su contrato por dos temporadas.

“No soy de las personas que me gusta estar cobrando, lo más importante es salir tranquilo, no quiero tener problemas con la institución. Le dije al

‘Beto’ (Alfaro) que él mismo proponga que quiere hacer conmigo”, mencionó Banguera, que tiene una propuesta para recalar en El Nacional.



Finalmente, el guayaquileño agradeció el apoyo que tuvo de la afición amarilla desde su llegada al club, a inicios del 2009. Reconoció que su paso por Barcelona SC le ayudó a fortalecer su juego y su imagen.



“Agradecerle a la gente por el cariño, traté de dar lo mejor, hubo errores y aciertos pero siempre estuve ahí de corazón, más que por el dinero. Siempre tuve la buena intención de hacer todo bien, pero no soy perfecto”, dijo.