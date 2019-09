Marcos Caicedo no quiere seguir en Barcelona SC, el DT Leonardo Ramos no lo considera para los partidos

LEA TAMBIÉN

El atacante Marcos Caicedo jugó las últimas tres fechas con las reservas de Barcelona Sporting Club, debido a que quedó fuera de la convocatoria del equipo principal. El deportista lamentó su exclusión y manifestó que no desea mantenerse en el club.

“Tengo contrato con Barcelona SC. Debido a las oportunidades que no se dan, no quiero quedarme a seguir esperando, yo quiero jugar, si no puedo tendré que buscar otro lugar”, dijo el deportista la mañana de este 20 de septiembre del 2019.



El deportista se mostró molesto en sus declaraciones en los exteriores del estadio Monumental, tras conocer que no formará parte de la delegación que se concentrará para el juego de este 22 de septiembre, ante Aucas.



Respecto a eso, el entrenador Leonardo Ramos refirió que tiene en sus planes a todos los jugadores de la plantilla. “Hoy tenemos un plantel de 25 jugadores, contamos con todos, y para algunos momentos elegimos los que necesitamos”, dijo en rueda de prensa”.



Mencionó que Caicedo no es el único jugador que debe esperar su oportunidad. Mencionó a Béder Caicedo y Richard Calderón, que no entraron en la convocatoria y que también están jugando con el equipo de reservas.