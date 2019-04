Marcelo Zuleta dice que continuará al frente de El Nacional

LEA TAMBIÉN

“Por ahora sigo trabajando en el club y no hay novedades”. Con estas palabras, Marcelo Zuleta indicó que se mantiene como entrenador de El Nacional previo al encuentro ante Liga de Quito, uno de sus clásicos rivales. El partido será el domingo 14 de abril del 2019, en el estadio Olímpico Atahualpa, desde las 12:00.

“No hay presiones, no hay un partido más o tres. He visto algunos tuits de sus colegas (sobre su probable renuncia). Pero no se ha hablado nada de eso”, recalcó el estratega argentino.



El entrenador tiene contrato hasta diciembre del 2019 con los puros criollos. Fue contratado por Tito Manjarrez, quien renunció recientemente a la presidencia de El Nacional, agobiado por un déficit de USD 3 millones del club y la falta de buenos resultados del equipo en el Campeonato (marcha en el puesto 13).



Pese a la salida de Manjarrez, indicó que se mantiene en el equipo y que los directivos no le han dado un plazo para su continuidad. “Soy empleado de El Nacional. No soy empleado del presidente ni de nadie. Habrá que charlar en los próximos días”.



Con ello, agregó que prepara con tranquilidad a sus jugadores para el cotejo ante los albos. "Con Liga es uno de los partidos que nos gustan jugar a los técnicos y a los jugadores. El grupo está bien y esperemos que salga un buen partido", añadió el estratega.



Además, expresó que Manuel Balda le pidió disculpas por su reacción al ser reemplazado en el partido ante Universidad Católica. El talentoso volante evidenció su fastidio por la sustitución y se fue al camerino, aunque después regresó.