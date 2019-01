DT Marcelo Zuleta quiere a Jorge Guagua y a un delantero para la plantilla  2019 de El Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La plantilla de El Nacional está incompleta. El estratega argentino aún espera que la dirigencia concrete el fichaje de dos jugadores más para reforzar la defensa y el ataque.

Este viernes 25 de enero, el DT confirmó el interés de Jorge Guagua. El experimentado defensor está en la órbita del cuerpo técnico de los Puros Criollos. Ya hablo con los directivos y ahora todo está en sus manos.



“Guagua si es un jugador que nos interesa. No quiero comentar más respecto, porque ya todo depende de la dirigencia”, dijo Zuleta.



El DT también aclaró las razones por las que Jonathan Borja está en la Reserva. Asegura que es un tema netamente dirigencia y que no tuvo nada que ver él en la decisión. También dijo que de eso prefiere no hable más y que esperaba que la orensa le hiciera esa consulta.



Por último, se refirió a los amistosos y a los esquemas tácticos que ha implementado. El Nacional jugó ante Católica y Deportivo Cuenca. En ambos enfrentamientos quedó satisfecho con el funcionamiento del equipo. Eso sí, aún hay detalles por corregir antes de su debut frente al Barcelona, en la LigaPro.

“Hemos utilizado el 4-4-2 y el 4-2-1-3. No son los esquemas definitivos, pero sí los que están dentro de nuestra filosofía de juego. Todo esto pudiera variar con la llegada de los nuevos jugadores”, afirmó Zuleta, quien este viernes 25 de enero celebró su cumpleaños con la plantilla.