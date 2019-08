Marcelo Zuleta, molesto por no poder cambiar los horarios de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

El Nacional se medirá este domingo 18 de agosto del 2019, a las 13:30 con Olmedo, en Riobamba. Los criollos llevan ocho partidos sin perder y en la última jornada vencieron, sobre la hora, a Emelec con un estupendo tiro libre de Miguel Segura.

En la rueda de prensa del viernes 15 de agosto, el entrenador Marcelo Zuleta no ocultó su molestia por el tema de los horarios del fútbol. “Parece que El Nacional no fuese un equipo grande. Nunca podemos jugar al mediodía y cuando se trata de cambiar horarios no podemos hacerlo”.



La próxima semana, El Nacional se medirá con Barcelona SC por los cuartos de final de la Copa Ecuador. Los toreros jugarán el viernes 16 de agosto con Liga por el torneo, mientras que los criollos tendrán menos tiempo de recuperación porque actuarán en la jornada dominical ante el ‘Ciclón’.



La principal novedad es el retorno a la alineación de Jonathan Borja, quien cumplió una fecha de suspensión, tras ser expulsado ante Deportivo Cuenca. Zuleta se congratuló con el retorno del volante creativo, de quien dice, marca diferencias en la cancha.