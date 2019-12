Diego Maradona saludó desde balcón de Casa Rosada tras ser recibido por presidente argentino Alberto Fernández

LEA TAMBIÉN

El legendario exfutbolista Diego Maradona, de 59 años, fue recibido este jueves 26 de diciembre del 2019 en la Casa Rosada con algarabía por el presidente argentino Alberto Fernández, a quien le entregó un proyecto solidario para llevar el popular deporte a los barrios más escasez.

El “10” histórico presentó un plan que busca recuperar los “potreros”, como se llama en Argentina a los espacios improvisados para jugar al fútbol, y de donde surgieron decenas de deportistas que se transformaron en profesionales.



Tras el encuentro, un Maradona con saco azul y camisa celeste se asomó al balcón de la casa de gobierno con los brazos en alto y saludó a centenares de transeúntes y turistas que esperaban expectantes al trascender su presencia en el lugar.



“¡No vuelven más!”, gritó, en alusión al gobierno del expresidente liberal Mauricio Macri, el exjugador, un declarado amigo de los fallecidos exmandatarios izquierdistas Fidel Castro (de Cuba) y Hugo Chávez (de Venezuela) .

El exjugador, considerado el mejor del mundo en las décadas de 1980 y 1990, ya había manifestado su respaldo a Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Foto: AFP

En ese mismo balcón, el entonces capitán de la selección argentina de fútbol había sido aclamado junto al equipo, cuando alzó la copa que venía de conquistar en la cita mundialista de México 1986.



Al encontrarse, Fernández y Maradona se fundieron en un fuerte abrazo, según las imágenes que el propio mandatario subió a su cuenta de Instagram.



Una foto difundida por Presidencia registró el encuentro en el despacho de la Casa Rosada, donde se veía en el escritorio varias camisetas albicelestes listas para ser autografiadas y una pelota de fútbol.



El presidente peronista de centroizquierda asumido el 10 de diciembre también le hizo firmar al ídolo una camiseta de Argentinos Juniors, el club del que es fanático y donde Maradona se inició en la década de 1970 y comenzó su brillante carrera.

El exjugador de la selección argentina de fútbol y actual entrenador del club Gimnasia La Plata (izq.), junto al presidente de Argentina Sebastián Fernandez. Foto: Cuenta de Instagram Gimnasia La Plata

“Él cuenta con el apoyo de todo el pueblo argentino, y tiene cero soberbia. Él, y la vicepresidenta CFK, saben que nuestra lucha no es por los dólares sino por el pan. Estamos con ustedes ” , escribió a cuatro días de la asunción de Fernández el ahora DT de Gimnasia La Plata, un club que pelea por no perder la primera categoría.



Desde que se retiró en los años de 1990 tras una carrera futbolística triunfal, no ha tenido éxitos como DT a su paso por Mandiyú y Racing de Argentina, ni con la selección albiceleste, eliminada en cuartos de final del Mundial Sudáfrica 2010. Tampoco logró sus objetivos con Al-Wasl y Al-Fujairah en Emiratos Árabes ni con Dorados, de la segunda división de México.