Manchester United se despide de la próxima edición de la Champions League; Chelsea la acaricia  

El Manchester United (sexto) dijo adiós definitivamente a sus esperanzas de jugar la próxima edición de la UEFA Champions League este domingo 5 de mayo del 2019, tras no pasar del empate (1-1) en casa del colista y descendido Huddersfield, en la 37ª jornada, mientras el Chelsea adelantó al Tottenham (cuarto) y ya es tercero en la tabla de ubicaciones de la Premier League.

Los de Old Trafford cuentan con 66 puntos, cuatro por debajo del Tottenham cuando falta solo una jornada, por lo que tendrán que conformarse con la Europa League.



Los ‘Red Devils’ se adelantaron en el marcador pronto gracias a un gol del joven Scott McTominay (8’) , pero no consiguieron ampliar su ventaja y fueron empatados por los locales con un gol del belga Isaac Mbenza (60’) .



El United cambió su errática trayectoria liguera con la llegada del exjugador noruego Ole Gunnar Solskjaer al banquillo en sustitución del portugués Jose Mourinho, pero no fue suficiente para clasificarse para la próxima edición de la Champions.



En ella parece que sí estará el Chelsea después de dar un paso de gigante este domingo al endosarle un 3-0 al Watford del español Javi Gracia en Stamford Bridge.



Ruben Loftus-Cheek, el brasileño David Luiz y el argentino Gonzalo Higuaín marcaron los goles que permiten a los ‘Blues’ adelantar a sus vecinos 'Spurs' y aposentarse en la tercera plaza con 71 puntos, uno más que el Tottenham y cinco por encima del Arsenal (5º), que disputó su partido contra el Brighton (17º).

Trabajo por delante



Solksjaer tiene por delante mucho trabajo en pretemporada para volver a hacer del United una escuadra competitiva.



Los ‘Red Devils’ estuvieron lentos e imprecisos en casa del Huddersfield y la mejor ocasión de la que dispusieron para romper la igualada fue un disparo al palo del centrocampista francés Paul Pogba.



Importante punto de inflexión al principio de su etapa, Solksjaer ha perdido en las últimas semanas el impulso que le dio al equipo tras la marcha de 'The Special One'.



Pese a que llegó a los cuartos de final de esta edición de la Champions, el equipo se mostró plano contra el París Saint-Germain en octavos -aunque, en su descargo, contó con muchas bajas- y sin opciones contra el FC Barcelona.