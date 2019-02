Macarena Sánchez, la futbolista argentina que lucha por la profesionalización

LEA TAMBIÉN

El 18 de enero de 2019 puede convertirse en un día histórico para el fútbol femenino argentino. Ese día, Macarena Sánchez demandó a su club y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que la reconozcan como “trabajadora”, lo que puede derivar en la profesionalización del deporte en ese país.

“Yo espero ser reconocida como jugadora profesional. Sé que no es fácil porque la Justicia es muy patriarcal acá, es lenta. Sé que tiene para rato, pero espero que se me reconozca como trabajadora y que eso abra las puertas para que todas las futbolistas lo sean”, dijo Sánchez en una entrevista con Efe.



La jugadora de 27 años fue desvinculada a principios de enero por UAI Urquiza, su equipo, donde jugó durante siete años, ganó cuatro torneos en Argentina y la medalla de bronce en la Copa Libertadores de 2015.



Como la dejaron libre a mitad del torneo no puede anotarse en otro club.

“No es solamente mi caso, atrás de mi caso está lleno de problemas que tiene el fútbol femenino. Necesitamos urgente tener algo que nos ampare, formar parte de (el sindicato) Futbolistas Argentinos Agremiados y que la AFA nos reconozca como jugadoras”, añadió.



En Argentina, las futbolistas no solo no cobran por jugar sino que, en la mayoría de los casos, tienen que pagar ellas mismas la cuota social del club, los uniformes o la ambulancia (que la AFA exige), entre otros gastos.

Algunas pocas afortunadas, que juegan en los equipos más poderosos, reciben dinero para los viáticos (dietas) o tienen trabajos facilitados por los clubes.



“El club Morón ascendió en el último torneo pagando todos los partidos la ambulancia las chicas. Ellas solas. Y así ascendieron”, recalcó Sánchez, quien explicó que la profesionalización del fútbol “siempre fue un deseo” de las

jugadoras argentinas.



La oriunda de Santa Fe (centro) reconoció que en los últimos años mejoraron “las condiciones”, pero aseguró que es “muy de a poco, a cuentagotas”. “Se mejora de a nada mientras que en otros países nos sacan años luz. Lo que nosotras avanzamos en siete años es como si para ellos hubiesen pasado 30 años de mejoras”, señaló.



“La FIFA destina millones a la AFA por año para el desarrollo del fútbol femenino y esa plata no sé dónde está. Esa plata debería ser destinada al desarrollo del torneo, a la selección. Y esa plata nunca aparece”, alertó.



Sánchez estudia trabajo social en la Universidad de Buenos Aires y es una activa militante feminista, sobre todo a través de sus redes sociales.



“En el fútbol en sí hay muchísimo machismo, desde siempre. Es un ambiente muy difícil para la mujer. Es retrógrado, muy cerrado. Las mujeres no entran en casi nada, no hay muchas árbitras, no hay dirigentes, no hay kinesiólogas, no hay directoras técnicas, no hay nada. Es como si la mujer tuviese prohibido el ingreso al fútbol”, dijo.



“El feminismo es sumamente importante para terminar con esta idea de que las mujeres no pueden estar en el ambiente del fútbol. El fútbol debería tener una nueva identidad, el feminismo tiene que estar. Obviamente es muy difícil incluir al feminismo en un ambiente que fue históricamente sumamente machista. Pero bueno, de a poco se va a poder”, añadió.



Sánchez recibió el apoyó de decenas de jugadoras, varias de la selección argentina, quienes se solidarizaron con ella y se sumaron a su reclamo.

Los varones futbolistas, en cambio, salvo excepciones, estuvieron indiferentes.



“Me gustaría que estén más presentes en acompañarnos, es importantísimo, más que nada para visibilizarlo. Ellos tienen muchísimas más llegada, tienen llegada a los dirigentes, a la gente que los toma como ejemplo y estaría buenísimo que se solidaricen con nosotras y que nos ayuden”, dijo Sánchez, quien también recibió el apoyo de muchas otras deportistas locales.



“Yo creo que esto es el comienzo de la profesionalización. Va a llevar un tiempo largo, mientras tanto hay que hacer algo, no pueden las chicas seguir lesionándose y tener que vender rifas para pagarse una operación de cruzados o que tengan que ir a limpiar los vestuarios ellas mismas, que no tengan ropa para entrenar, que no tengan lugar para entrenar. Que una jugadora no tenga una cancha, o una pelota, es indignante”, afirmó Sánchez.



La santafesina cree que la profesionalización va a “llevar bastante tiempo”, pero no duda de que ocurrirá.



“No sé si se va a dar por mi caso, o va a ser de otra forma, pero espero que en el mientras tanto algo pase, que se sancione algo para que las mujeres no tengan que pasar por todo esto. Las jugadoras no tenemos ningún tipo de beneficio, no somos tomadas como trabajadoras. Nos sacan todos los derechos”, concluyó.