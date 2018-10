El cotejo Macará vs. El Nacional bajo la lupa

LEA TAMBIÉN

En la noche del lunes, el Macará, a través de sus cuentas en redes sociales, difundió un comunicado: “Por medio de audios que circulan en redes sociales ha sido mancillado (sic) en nombre del Macará y de sus dirigentes (...) No podemos entregar mayor información para no entorpecer la indagación. Adjuntamos la denuncia realizada ante las autoridades competentes”.

¿Qué pasó? Momentos antes del comunicado, por redes se divulgaron tres audios. En uno de ellos, quien habla es Miller Salazar, el presidente del cuadro ambateño, según él mismo reconoció en la denuncia puesta en la Fiscalía por este caso.



En el audio, Salazar habla con una persona que se identifica como Genaro Carbo. “(...) Estaba llamando por ahí a ver si le interesa que le haga un camellito el día lunes. (...) Puedo hablar con Padilla, si usted me da el ok y me dice cuánto más o menos puedo ofrecer. Yo puedo buscarle a Padilla o al lateral izquierdo”, ofrece el supuesto Carbo. La voz que se atribuye a Salazar promete “llamarlo mañana”.



En su denuncia, presentada el martes 9 de octubre en Fiscalía, Salazar sostiene que la llamada se produjo el viernes 28 de septiembre, tres días antes del partido en el que el Macará recibió a El Nacional en Ambato.



El partido terminó 2-2. “Me sorprendí por una propuesta que afecta a la imagen del balompié profesional, razón por la que le di continuidad al diálogo para descubrir qué actividad y quienes están involucrados en estos actos inmorales”, reza parte de la denuncia. El dirigente sostiene que Carbo “continúa extorsionándome con el cumplimiento de un pago que no me corresponde realizarle”.



Pero, además de ese audio hay otros dos: en estos, un supuesto emisario del presidente del Macará habla con Carbo. “A partir de este momento hablemos en clave. Vamos a hablar de corridas de toros y de camisetas. Lo que me están autorizando es 5 000 camisetas. 2 500 camisetas para cada uno”.



El supuesto ‘intermediario’ no suena muy convencido con la propuesta. En el tercer audio, el supuesto colaborador de Salazar habla del pago y dice que “después de la corrida (se entendería que el partido) se entregaría las camisetas”. “Es un asunto de confianza de que se porten legal los panas. Confía en que si yo veo en la corrida que los dos panas actuaron bien, el martes nos ponemos de acuerdo para entregarte las camisetas. Es un asunto de confianza, es un asunto de confianza”.



Últimas Noticias se contactó con la dirigencia de El Nacional sobre el caso. Se informó a este medio, que el tema lo está manejando el Departamento Legal y que se están haciendo las indagaciones necesarias.



Se tiene previsto que este caso se analice esta tarde en la sesión de Ecuafútbol.