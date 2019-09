El presidente de los árbitros lamenta el accionar de los jueces en la fecha 25 de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Seis de los siete partidos disputados de la fecha 25 del campeonato nacional LigaPro tuvieron polémicas, por la actuación de los árbitros. Entrenadores como Ismael Rescalvo, Fabián Bustos y Matías Tatangelo, se quejaron por las decisiones de los jueces.

Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf), reconoció los errores durante la jornada. Según él, sus agremiados tuvieron desconcentraciones evidentes durante la jornada.



“Busco explicaciones y no las encuentro, en términos generales los árbitros hemos venido bastante bien pero este fin de semana es para el olvido. Tenemos que despertar, estos errores traen problemas y lo debemos aceptar”, dijo Muentes, en radio Huancavilca.



Muentes se refirió principalmente a los partidos entre Emelec y Liga de Quito (1-1) y al de Delfín SC contra Barcelona (1-2).



“Ayer en el Capwell salimos sin ganas de hablar, duele lo qué pasó. No podemos permitir la desconcentración de Byron Romero, esto nos tiene muy mal”, dijo, respecto al gol que le anularon a Emelec sobre el final del partido. Dijo además que la decisión por la mano de Luis Caicedo dentro del área fue correcta, al no considerarse penal.

Partido de la fecha 25 del campeonato nacional LigaPro entre Emelec y Liga de Quito, jugado el domingo 15 de septiembre del 2019 en el estadio George Capwell. Foto: API para Grupo EL COMERCIO

En cuanto al partido de Delfín SC, reconoció el error que se cometió en el penal que no se pitó a favor del cuadro cetáceo. No obstante, cuestionó a Bustos por el reclamo que presentó en la rueda de prensa.



“El profesor Bustos sale a hablar y nunca dice me regalaron un tiro penal en el partido. Nosotros siempre somos respetuosos cuando los reclamos son con respeto” finalizó el dirigente Muentes.