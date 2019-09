El litigio Neymar-‘Barça’ llega a juicio en España

LEA TAMBIÉN

Neymar y el FC Barcelona se enfrentan este viernes 27 de septiembre del 2019 en la justicia española para resolver su litigio sobre una prima salarial no liquidada íntegramente tras la estruendosa marcha del astro brasileño en 2017 al París Saint-Germain.

Según una portavoz del tribunal, el futbolista está obligado a acudir. Sus abogados no confirmaron su presencia pero los medios españoles divulgaron el jueves por la tarde imágenes de su llegada al aeropuerto de Barcelona.



No sería el regreso esperado por el astro de 27 años, que intentó durante todo el verano boreal volver a vestir de azulgrana. El ‘culebrón’ protagonizó el mercado de fichajes pero las múltiples ofertas del FC Barcelona no consiguieron convencer al club parisino.



El viernes deben reencontrarse en un juzgado de L'Hospitalet de Llobregat, en las afueras de la ciudad catalana. Están citados a las 07:30 GMT (02:30 hora de Ecuador) por el juez encargado del caso para un último intento de conciliación a puerta cerrada. Si no prospera, debe comenzar la vista pública por las demandas cruzadas por una prima acordada en 2016, cuando el jugador renovó su contrato con el FC Barcelona hasta 2021.



El monto total del bonus, que no ha sido revelado oficialmente, no estaba íntegramente embolsado al producirse su marcha al PSG por 222 millones de euros (USD 242,44 millones al cambio actual), en el que todavía es el traspaso más caro de la historia.