La LigaPro unificó los horarios de seis partidos de la fecha 30 del torneo local

La primera etapa del campeonato nacional finalizará entre el 2 y 3 de noviembre del 2019, la LigaPro decidió unificar los horarios de seis de los ocho partidos, pese a que cuatro de esos cruces no tienen incidencia entre sí. En esta última jornada no habrá juegos el viernes 1 ni el lunes 4 de noviembre .

Los partidos de América de Quito ante Universidad Católica y Técnico Universitario contra Aucas, se disputarán el 2 de noviembre, a las 15:15. Los resultados de esos partidos no tienen incidencia entre las ubicaciones de los mencionados clubes en la tabla.



Tampoco tienen incidencia los cotejos de Olmedo ante Barcelona Sporting Club y Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City, que se disputarán el domingo a las 13:00. Tres de esos equipos no se clasificaron a los ‘playoffs’, ni tienen peligro de descender.



Los que sí son definitorios son los de Macará frente a El Nacional y el Club Sport Emelec contra Mushuc Runa. Esos juegos definirán si eléctricos o militares ocupan el último cupo para los ‘playoffs’, que tienen a siete clasificados por el momento.



Los partidos serán transmitidos por las operadoras DirecTV, TVCable, CNT y otras compañías que cuentan con la señal de GolTV. Algunas cuentan con la capacidad de abrir canales alternos, para transmitir en vivo los juegos que se disputen en simultáneo.



Así quedó definida la fecha 30 del campeonato nacional LigaPro:



Sábado 2 de noviembre

13:00

Liga de Quito vs. Fuerza Amarilla

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Henry Arizaga

Asistente 1: Guilber Gracia

Asistente 2: Fernando Zambrano



15:15

América de Quito vs. Universidad Católica

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Álex Cajas

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Andrés Tola



15:15

Técnico Universitario vs. Aucas

Estadio Bellavista

Árbitro: Marlon Vera

Asistente 1: Ángel Ulloa

Asistente 2: Juan Carlos Tualombo



18:00

Independiente del Valle vs. Delfín Sporting Club

Estadio Rumiñahui

Árbitro: Roberto Alarcón

Asistente 1: José Alvarado

Asistente 2: Carlos Vera



Domingo 3 de noviembre

13:00

Guayaquil City vs. Deportivo Cuenca

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Mario Romero

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Sandra Zambrano



13:00

Olmedo vs. Barcelona Sporting Club

Estadio Olímpico de Riobamba

Árbitro: Óscar Proaño

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Juan Cruz



16:15

Club Sport Emelec vs. Mushuc Runa

Estadio George Capwell

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: David Vacacela



16:15

Macará vs. El Nacional

Estadio Bellavista

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Félix Vera