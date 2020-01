La Serie A comenzará en San Valentín: LigaPro definió los partidos y horarios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca y Liga de Quito serán los equipos que participarán del partido inicial de la Serie A. Morlacos y azucenas se enfrentarán el Día de San Valentín -14 de febrero- en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, a las 20:00. Así lo determinó la Liga Pro que divulgó las fechas y horarios de la primera jornada del certamen.

El campeonato continuará el sábado 15 de febrero con tres compromisos:



Macará vs. Universidad Católica (15:00 en Ambato)



Orense vs. Emelec (15:30 en Machala)



Aucas vs. Delfín (18:00 en Quito).





El domingo 16 de febrero habrá otros tres juegos:



El Nacional vs. Liga de Portoviejo (13:00 en Quito)



Guayaquil City vs. Olmedo (15:15 en Guayaquil)



Barcelona vs. Técnico Universitario (17:30 en Guayaquil)



La jornada concluirá el 17 de febrero con el duelo entre Independiente del Valle y Mushuc Runa (19:15 en Sangolquí).



Este año, los 16 equipos se enfrentarán en la modalidad todos contra todos en dos etapas. El ganador de cada uno de las fases se clasificará a las finales para dirimir al campeón.