LigaPro definió cómo se repartirán los siete cupos para torneos internacionales

La LigaPro anunció en sus redes sociales y en su portal oficial la distribución de los siete cupos a los torneos internacionales de la Conmebol para el 2020.

De igual manera el ente que rige el campeonato nacional de fútbol, reiteró cómo estarán conformados los ‘play-offs’. Cuando se termine la fase de clasificación del torneo -30 fechas- se pasará a la última etapa, en donde, según el Reglamento de Competencias LigaPro, los ocho mejores clubes ubicados en la tabla de posiciones, se medirán entre sí de la siguiente manera:



Fase de ‘play-offs’

S1: Primero vs. Octavo

S2: Segundo vs. Séptimo

S3: Tercero vs. Sexto

S4: Cuarto vs. Quinto



A continuación, se jugarán las semifinales y posteriormente, la final entre los ganadores de cada llave, que definirá al conjunto campeón del torneo.



Semifinales

F1: S1 vs. S4

F2: S2 vs. S3





Final

F1 vs. F2



La LigaPro también determinó algunas precisiones de esta etapa, entre las cuales se destacan las siguientes:



- Todas las llaves serán con partidos ida y vuelta.

- El equipo con mejor ubicación en la tabla de clasificación, siempre cerrará la llave en condición de local.

- En caso de empate en los dos partidos (puntos y goles), pasará de ronda el equipo que haya terminado con mejor ubicación en la tabla de clasificación.

- Sólo en la final, en caso de persistir empate en los dos partidos, se definirá al campeón por penales.

- No vale la regla de “gol visitante” .



De igual manera, la LigaPro expuso cuál es el criterio para la repartición de los siete cupos que accederán a la Copa Libertadores y Sudamericana, torneos avalados por la Conmebol. Así, los clubes que se consagren como Campeón y Vicecampeón de la LigaPro, obtendrán el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores (Ecuador 1 y Ecuador 2).



Mientras que para determinar al conjunto que se ubicará tercero en la tabla y así sucesivamente con el resto de cupos para las competencias Conmebol, la LigaPro explica que se lo realizará según la ubicación final en la tabla acumulada de posiciones de la fase clasificatoria. Aquí la LigaPro remarca que esto último “No incluye la sumatoria de puntos en los partidos ya jugados en ‘play-offs’”.



Así la distribución será la siguiente:



- Club ubicado en el Tercer puesto: accede a la Fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores.



-Club ubicado en el Cuarto puesto: accede a la Fase 1 de la Copa Conmebol Libertadores.



Los clubes que se ubiquen quinto, sexto y séptimo puesto respectivamente, accederán a la Copa Sudamericana.