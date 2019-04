Michel Deller: ‘Como Independiente del Valle vamos a virar la página’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La dirigencia del Independiente del Valle ya busca el reemplazo para el DT Ismael Rescalvo. El español decidió terminar su vínculo con el cuadro de Sangolquí para aceptar una mejor propuesta. Esto molestó a los directivos, porque consideraron que fue una decisión desleal.

Michel Deller, dirigente de los rayados, aseguró que el cuerpo técnico tenía contrato hasta diciembre de 2019. Además, el equipo es protagonista en la LigaPro. Esto fue lo que más malestar generó. Además aseguró que no hubo un contacto directo entre directivos (Emelec e Independiente del Valle) para charlar o hacer una negociación directa.



“Genera molestia que te saquen al cuerpo técnico cuando IDV está primero y clasificado a Sudamericana. El contrato de Rescalvo finalizaba en diciembre”, dijo Deller.



El directivo está preocupado porque siente que esta situación afectará al grupo. El equipo está en racha. No ha perdido desde la segunda fecha y es puntero. El sábado ganó 2-1 al Olmedo.



“Aceptar una oferta del equipo rival hace que el círculo de bienestar se rompa, se hará todo lo posible por mantener toda la unión que se ha conseguido”, aseguró Deller.

Independiente hará un reclamo formal a la LigaPro, pero Deller no podrá intervenir. Ahora es parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y eso no le permite abogar por el club al que pertenece.



“Neme mencionó que Independiente del Valle había hecho mal el contrato y que ellos no tenían que llamar a nadie para la contratación de Rescalvo (...) Ahora soy miembro de la FEF, no puedo tomar una posición sobre el tema ”, aseguro uno de los máximos dirigentes del equipo rayado.