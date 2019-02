La LigaPro impone reglas a los medios de comunicación para el torneo 2019

LEA TAMBIÉN

El campeonato nacional de fútbol 2019 empieza con nuevas reglas para los medios digitales y para las emisoras de radio que transmiten los partidos. Esta mañana y tarde del 8 de febrero, el departamento de comunicación de la LigaPro emitió dos comunicados.

En el primero se informó que “ha decidido reservarse para sí misma los derechos digitales de la LigaPro Banco del Pacífico y LigaPro primera B, referentes a las imágenes para medios digitales y agencias de fotografía”, se publicó.



Enrique Avellán, director de Marketing de la LigaPro, explicó a este Diario el alcance del anuncio para los medios, especialmente los digitales.

“Lo que queremos es que las imágenes evidencien y exalten lo positivo del deporte en nuestra competencia. No queremos fotos de hinchas que insultan o pelean”, dijo Avellán.



Según la restricción, los medios impresos no tendrán impedimentos. “En la parte digital, los derechos son de una empresa que va a tomar fotos y va a subir para que los medios puedan acceder. No se trata de coartar la libertad de expresión”, agregó el funcionario.

Así, la LigaPro, en el nuevo esquema, proveerá de fotos a medios digitales desde la primera fecha del torneo, que comenzará en la noche del viernes 8 de febrero de 2019 cuando Guayaquil City se enfrente al Macará desde las 20:00. Avellán no descartó que más adelante el servicio tenga un costo por los gastos de movilización de los fotógrafos.



La LigaPro tiene previsto mantener una reunión la próxima semana con representantes de los medios.



No fue la única novedad. A las 17:06 de este 8 de febrero se publicó un segundo boletín. Allí, la LigaPro informó que ha decidido ceder ‘la facultad de comercializar los derechos de radio a una empresa. Según el correo recibido por este Diario, esa es Newscorp S.A., que la preside José Emilio Canessa, según la Superintendencia de Compañías. Es hermano de Mario Canessa, del Grupo Caravana.

La firma difundió un documento con las exigencias para las transmisiones radiales. Según el correo enviado por Daniela Santana, “los referidos derechos (de radio) no tienen ningún costo económico (...) con el compromiso de cumplir lo solicitado por la LigaPro”.

El anexo detalla que en las transmisiones del Campeonato, las radios deberán ceder a la LigaPro los derechos publicitarios de cinco principales auspiciantes del campeonato.



Esto consistirá en 10 menciones por partido por ‘sponsor’, presentaciones y despedidas de cada uno y una cuña publicitaria antes y después de cada transmisión.



También se exige mencionar los nombres comerciales de los estadios. Además de 10 cuñas diarias para promocionar partidos, eventos especiales, o información de la LigaPro.



También se determinó realizar 10 posteos o publicaciones semanales “en las redes sociales que posea cada medio”.

Uno de los que criticó el procedimiento es Roberto Omar Machado, de la estación radial Mach Deportes. “No podemos permitir el atropello que pretende consumar la LigaPro”, afirmó.



Robert Navarrete, del departamento de marketing, justificó las medidas. “Tratamos de cuidar la inversión de los auspiciantes de la LigaPro y sobre todo el nombre comercial. Vamos a tener el segmento El mejor jugador del partido”, dijo. Hay un planteamiento que, según Navarrete, ha tenido acogida: “Pedimos que se nombren a los estadios por sus nombres comerciales”.



Kléber Chica, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), dijo que recién ayer uno de los directivos del gremio recibió el documento con los requisitos para las transmisiones de fútbol.



“LigaPro debe sentarse a dialogar y consensuar. Desgraciadamente, las radios y la Liga son competidores. Ellos han salido a vender al mercado lo mismo que las radios”, afirmó Chica. Dijo que habrá reuniones la próxima semana.