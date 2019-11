La LigaPro y la FEF definirán el último cupo a la Copa Sudamericana 2020

LEA TAMBIÉN

La LigaPro cuestionó las declaraciones del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Jaime Estrada, sobre el último cupo para acceder a la edición 2020 de la Copa Sudamericana. Según el dirigente, el noveno de la Serie A debe jugar un repechaje ante el campeón de la Serie B.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, publicó un comunicado enviado a la FEF el pasado 3 de octubre, en el que se aclara como sería la distribución de los cupos a los torneos internacionales, en caso de que Independiente del Valle gane la Copa Sudamericana.



“Convenimos que, en el evento que Independiente del Valle quede campeón de la Sudamericana, lo que involucra su participación directa en la Copa Libertadores, el cupo correspondiente a ese club será determinado conforme a nuestra tabla de clasificación de la LigaPro”, resume el documento.

Carta enviada el 3 de Octubre a la @FEFecuador sobre los 2 cupos adicionales tanto de Copa Ecuador como en el caso que @IDV_EC quede campeón. pic.twitter.com/I31L0vXwRC — Miguel Angel Loor (@miguelloor) November 13, 2019



Loor evitó profundizar en el tema. Publicó el comunicado, luego de que Estrada ratificara un juego de repechaje, el pasado 12 de noviembre. Ese sistema se usó en el 2017 y 2018, para definir al último clasificado para la Sudamericana.



Las declaraciones de Estrada llamaron la atención de El Nacional, que tras ubicarse noveno en la liga, daba por confirmada su clasificación al torneo continental.



Respecto a eso, el presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, aclaró que debe concretarse una reunión entre el organismo que preside y la LigaPro, para definir el tema. Según él, aún no estaría definido.



“El Nacional no tenía ganado nada, todo se dio gracias a la actuación de Independiente del Valle. Es un cupo que recién se asignó a Ecuador. La FEF es la encargada de asignar los cupos Conmebol y nos reuniremos con la LigaPro, para tomar una decisión”, dijo Egas.