LigaPro trabaja en el control financiero

Los principales de la Liga Profesional (LigaPro) tendrán una reunión el miércoles 12 de septiembre de 2018, con los presidentes y delegados de sus clubes asociados para socializar el proyecto de control económico que pretenden imponer desde el próximo año.

La junta se realizará a las 11:00, en un hotel de Quito.



El viernes finaliza el plazo que había puesto la Liga para que sus clubes entregaran los balances y ejercicios económicos de los últimos años. Su intención es hacer una auditoría del patrimonio, ingresos y gastos de cada uno de los clubes.



Para concretar ese proceso de auditoría, la Liga contrató a la firma inglesa PriceWaterhouse Coopers (PWC), que se encargará de analizar los informes económicos de cada uno de los equipos afiliados.



Barcelona Sporting Club es uno de los equipos que ya entregó sus informes financieros, con corte a diciembre del 2017. Es el mismo documento auditado que presentaron en marzo pasado, durante la Asamblea Ordinaria de Socios. Así lo explicó el vicepresidente del club, Alfredo Cuentas.

El director ejecutivo del organismo, Luis Manfredi, cuenta que este proceso de control económico es básico para el proyecto de saneamiento a las cuentas de los equipos, y una vía de salida a la crisis que estos afrontan, debido a sus deudas en el orden nacional e internacional.



Semanalmente, Manfredi envía un informe al presidente de la Liga Española, Javier Tebas, esto como parte del convenio de colaboración que firmaron ambos organismos en Madrid, durante una reunión en mayo pasado.



En los informes se detalla el avance administrativo del organismo, como planificación a corto plazo, reuniones con proveedores, gestiones internas, convenios comerciales…



Tebas llegó al país la noche del lunes, invitado por los dirigentes nacionales. El empresario español cumplió con una agenda que incluyó la inauguración de las oficinas de la Liga, en Samborondón, una rueda de prensa y un almuerzo con los presidentes de los 24 clubes de la primera categoría.

Francisco Egas (der.) y Raúl Gómez Amador (2º desde la der.) estuvieron en el acto. Foto: cortesía LigaPro

El empresario español vio con agrado el plan económico que prevé la LigaPro. Según su experiencia, conocer las limitaciones económicas de cada uno de los afiliados y hacer una diferenciación es la vía ­correcta para crear instituciones solventes.



“El control económico es básico para el crecimiento del fútbol, pero no es algo que se logra de un momento a otro. En España nos demoramos cerca

de cinco años en sanear las cuentas de los clubes, ahora no hay deudas ni con jugadores ni con entidades estatales”, dijo.



Explicó que las estrategias de control no buscan limitar a los equipos sino más bien direccionar sus gastos en función de sus ingresos.



El principal de la liga ibérica confía en el trabajo de estructuración que realiza el organismo ecuatoriano, que ya anunció cambios en el formato de campeonato para el 2019 y diseña un nuevo sistema de reparto del dinero procedente del contrato por derechos de televisión, con GolTV.



Finalmente, Tebas opinó sobre la posibilidad de que el campeonato se transmita en un sistema de pague por ver (PPV), como pretende un grupo de clubes de la Serie A.



“Es verdad que hay que llamar a los hinchas al estadio, pero los que ven por televisión son importantes. Es su dinero el que paga los contratos de TV y hay que cuidarlos”, explicó el español en su intervención.