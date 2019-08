La Ligapro tiene que cambiar día y horario del partido El Nacional ante Emelec

LEA TAMBIÉN

La directiva de El Nacional tenía listo un comunicado para protestar por los horarios de los partidos de local que programa la LigaPro al club cada fin de semana. En principio, el juego entre los criollos y Emelec, por la fecha 21 del torneo, estaba programado para el lunes 12 de agosto del 2019 a las 19:15 en el estadio Olímpico Atahualpa en Quito.

La presidenta del club, Lucía Vallecilla, cuestionó que no se piense en la taquilla ni en el hincha al momento de programar los cotejos del torneo. Sin embargo, este martes 6 de agosto, se confirmó que la LigaPro tendrá que mover el horario y el día entre el ‘Rojo’ y los azules.



¿La razón? Un pedido de la Conmebol para que el estadio Atahualpa no tenga ninguna actividad 24 horas antes del cotejo de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle recibirá a Independiente de Avellaneda en el Atahualpa, el martes. Un día antes se tienen que hacer las pruebas del VAR.



Por este motivo se pidió a la LigaPro el cambio de día y de hora del cotejo del ‘Rojo’. Vallecilla aclaró que aún no han recibido la notificación oficial de la LigaPro, pero el partido entre el rojo y el ‘Bombillo’ será el domingo 11 de agosto. Un horario tentativo sería a las 17:00.



Esta modificación también obligará a cambiar el horario del partido de Barcelona Sporting Club ante Fuerza Amarilla. Este juego sería cambiado para el lunes 12 de agosto en horario por confirmar por parte de la LigaPro.