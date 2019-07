Barcelona SC confirmó la venta de Félix Torres y el fichaje de Jonatan Álvez

LEA TAMBIÉN

José Francisco Cevallos confirmó la transferencia del central Félix Torres del Barcelona Sporting Club al Santos Laguna mexicano, la tarde de este miércoles 3 de julio del 2019, a través de una conferencia de prensa en el estadio Monumental. Allí estuvieron también el jugador y el DT Leonardo Ramos.

“Estoy muy agradecido por el apoyo que me han brindado desde que llegué, que me ayudaron a que esto sea posible. Vine a Barcelona con la ilusión de triunfar. Estoy muy muy agradecido”, dijo el zaguero de 22 años, quien no

pudo contener algunas lágrimas.



“Mi meta siempre fue salir de Barcelona, un equipo grande, al exteriorpara tener nuevas experiencias. Estas son oportunidades que no se dejan pasar, como me dijo el ‘profe’”, agregó Torres, quien fue titular con Guillermo

Almada y ahora con Ramos.



Tanto Cevallos como Ramos le desearon muchos éxitos y ponderaron la entrega y profesionalismo del joven futbolista. “Pronto verán a un gran defensor en la Selección, así que hay que apoyarlo”, dijo el estratega charrúa.



El defensa agradeció a sus compañeros de equipo, su empresario y los colabores del club. “Fue una familia que siempre me ha estado apoyando. Me siento feliz y triste a la vez”, sostuvo, sonriente, pero con lágrimas.



El contrato del jugador con Santos será por 18 meses, indicó el titular canario, por pedido de Almada, sin precisar el monto de la transferencia, aunque se especula que sería por USD 2 millones. Antes, Barcelona SC también había vendido al también central Félix Torres al Seattle Sounders, de la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS).



En esta conferencia de prensa, también se confirmó la contratación del ariete uruguayo Jonatan Álvez, quien ya tuvo un paso exitoso por el club entre el 2016 y el 2017, como goleador del equipo en ambas temporadas.



“Esperamos contar con él la próxima semana. Creemos necesario reforzar la parte ofensiva y mejor con un jugador de la casa y que Leonardo conoce muy bien”, detalló Cevallos.