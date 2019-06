Aucas tiene dos refuerzos y aún espera por Nelson Soliz

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Víctor Figueroa y Carlos Cuero pidieron bañarse y cambiarse de ropa antes de presentarse en la sala de prensa del estadio Gonzalo Pozo Ripalda, para su bautizo oficial como nuevos jugadores de Aucas.

Figueroa llega proveniente de Newell’s Old Boys. Es volante ofensivo, tiene 35 años y la sonrisa fácil. Se puso la camiseta amarilla con franjas rojas de su nueva institución y le dio un abrazo al gerente Andrés Báez, quien dos días antes fue a recibirlo en el aeropuerto Mariscal Sucre.



“Apenas me comentaron del proyecto y supe que el equipo está peleando por cosas importantes acepté venir. Es una linda oportunidad de jugar en el exterior y de aportar en este equipo que quiere ir a la Copa Libertadores”, dijo el futbolista que estuvo ocho años en el cuadro rojinegro de Rosario.



Más corto de palabras, Carlos Cuero comentó que firmó un contrato de tres años y medio con los orientales. El lateral tiene 23 años y estuvo los dos últimos años en Deportivo Cuenca. Esta temporada, gracias a la decisión de la Liga Profesional de que los clubes puedan intercambiar jugadores, independientemente del número de partidos que hayan jugado, pudo convertirse en futbolista de Aucas. Esta temporada actuó en 12 partidos con el ‘Expreso Austral’.



“Vengo con gran ilusión para hacer buenas cosas. Conozco al técnico (Gabriel Schurrer y estoy consciente de que habrá mucha exigencia”, dijo el lateral derecho.

Aucas tuvo problemas con el puesto en el que se desempeña Cuero. Matías Duffard, volante de primera línea tuvo que jugar algunos partidos en dicha posición. Por ello, la idea de Schurrer es disponer de inmediato del futbolista.



El equipo oriental había anunciado a Nelson Soliz como refuerzo, pero su situación aún está en el limbo, según explicó el gerente Báez.



Soliz tiene contrato con Emelec, adonde llegó esta temporada proveniente del Guayaquil City. No tuvo oportunidades y el cuadro eléctrico acordó con la directiva de Aucas para cederlo a préstamo. Sin embargo, hasta ayer no había acuerdo entre el jugador y el cuadro quiteño. “Esperemos en las próximas horas que podamos anunciar la contratación de Soliz o descartarlo”, comentó Báez.



El gerente también mencionó sobre el destino de Diego ‘Chiqui’ Palacios, cuyos derechos deportivos pertenecen a Aucas. El jugador es pretendido por clubes europeos. El vicepresidente Danny Walker está en Europa atendiendo el caso. “Su préstamo con el Willem II termina en junio. Se verá la mejor propuesta”.



También existe esperanzas de posibles traspasos de jugadores como Alexander Alvarado, destacado en la Sub 20.