El árbitro del ‘VAR criollo’ fue designado para el partido entre BSC y Aucas

Mario Romero, que participó en el uso del ‘VAR criollo’ fue designado como árbitro central para el partido entre Barcelona Sporting Club y Aucas, que se disputará este domingo 22 de septiembre del 2019 desde las 16:30 en el estadio Monumental.

Romero rectificó un penal que había sancionado a favor de Técnico Universitario, el pasado 16 de septiembre, en su partido ante El Nacional.



El juez cambió su decisión tras el informe del cuarto árbitro Javier Colcha, que se apoyó en una cámara de televisión. Colcha no fue designado para la fecha. La Comisión Nacional de Arbitraje de la FEF tampoco consideró a Byron Romero ni a Marlon Vera, que cometieron errores en el partido entre Emelec y Liga de Quito, el 15 de septiembre.



En esta fecha 26 solo se disputarán siete partidos, debido a que el juego entre Olmedo e Independiente del Valle se suspendió.

​



Así quedaron las designaciones y horarios para la fecha 26 del campeonato nacional LigaPro:



Viernes 20 de septiembre

19:15

Técnico Universitario vs. Guayaquil City

Árbitro: Augusto Aragón

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Luis Gonzales



Sábado 21 de septiembre

15:15

América vs C.S. Emelec

Estadio Guillermo Albornoz

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Ricardo Baren



17:30

Macará vs. Delfín SC

Estadio Bellavista

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Juan Cruz



Domingo 22 de septiembre

12:00

​Liga de Quito vs. Mushuc Runa

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Jefferson Macías

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Fernando Zambrano



14:15

Fuerza Amarilla vs. El Nacional

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Andrés Tola

Asistente 2: Wilson Arevalo



16:30

Barcelona Sporting Club vs. Aucas

Estadio Monumental

Árbitro: Mario Romero

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: David Vacacela



Lunes 23 de septiembre

19:15

Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Oscar Proaño

Asistente 1: Juan Aguiar

Asistente 2: Luis García