Liga vs. Aucas: ¿cuál es el favorito?

Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrentará al Aucas este domingo 17 de marzo del 2019, en el estadio Rodrigo Paz, a las 12:00, en el primer juego entre ambos equipos en este año. Se trata de un partido con alta rivalidad y que hace cuatro décadas llegó a ser denominado como el ‘superclásico’ de Quito.

Ambos clubes llegan al partido luego de resultados adversos. Aucas empató en su casa de local ante el Mushuc Runa por la LigaPro, mientras que Liga perdió abultadamente 3-1 ante el Flamengo en la Copa Libertadores de América.



Por estos antecedentes, Polo Carrera, exjugador y técnico campeón con los azucenas, considera que Aucas llegará “en mejor en el estado anímico” al partido. “El Aucas está con mejores posibilidades en relación a su estado anímico. Liga viene de dos derrotas. Ha recibido seis goles en dos partidos”, analizó el ahora comentarista deportivo.

Juntos como siempre, Orientales como nunca ✊. Déjale tu mensaje de apoyo a los muchachos desde hoy hasta el domingo antes del #SuperClásicoCapitalino. #SiempreOroyGrana pic.twitter.com/qzVj8168nb — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) 14 de marzo de 2019



Según Carrera, Aucas debe aprovechar el momento para imponer su juego ofensivo. Eso sí, considera que los albos necesitan recuperarse para ser protagonistas en la LigaPro.

Para el DT, Liga mantendrá su estilo de juego, algo que implica que no tendrá al mediocampista ofensivo Andrés Chicaiza como titular. “El técnico Pablo Repetto mantiene el sistema táctico que le dio el título a Liga. En ese sistema, no engrana Chicaiza, que es un jugador más fino”.



Carlos Franco, arquero argentino del Aucas, no se confía. Considera que Liga impondrá su juego y el cotejo “será complicado”.



Eso sí, recalcó que él y sus compañeros afrontarán con menos presión el compromiso. “La presión la tendrán ellos, jugarán en su casa y ante su gente. Nosotros haremos nuestro trabajo con responsabilidad. En la zona de atrás tendremos varios ‘mano a mano’, pero lo importante es estar preparados. Será un lindo espectáculo para el público. Hay que estar tranquilos y tener paciencia porque en cualquier momento podemos anotar”.



Los azucenas tienen 10 puntos y están en la sexta posición, mientras que los orientales llevan siete y son décimos.



El encuentro entre LDU y 'Papá', por la sexta fecha de la LigaPro, será dirigido por Roddy Zambrano, árbitro con escarapela FIFA.