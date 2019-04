Liga no descifró el sistema defensivo de Técnico U. e igualó sin goles antes del cotejo ante Peñarol

LEA TAMBIÉN

Un alterno plantel de Liga de Quito no pudo descifrar el sistema defensivo planteado por Técnico Universitario en el estadio Rodrigo Paz Delgado en la noche del viernes 5 de abril de 2019, e igualó sin goles en el cotejo que dio inicio a la octava fecha del campeonato nacional LigaPro.

Pensando en el partido de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores ante Peñarol, a jugarse el martes 9 de abril en Montevideo, el DT Pablo Repetto colocó en el campo de juego a futbolistas que no actúan con regularidad en el conjunto albo. Mientras que Técnico Universitario con su plantel titular, no pudo abrir el marcador en el primer tiempo y retrocedió sus líneas para la segunda parte.



El cotejo se inició con una aproximación de Liga de Quito en el área ambateña cuando transcurría el minuto 6 con Edison Realpe desde la banda derecha. Realpe buscó a Jacob Murillo pero el balón se perdió por el otro sector.



Después de esta jugada, el ‘Rodillo Rojo’ que incursionó en el área rival en no menos de cinco ocasiones (8’, 10’, 11’ y 14’) antes de los 15 minutos del cotejo.

Primero, Fernando Mora eludió a dos zagueros en la banda y remató de media distancia pero desviado. Roberto Valarezo habilitó a Kevin Jauch que no pudo rematar de cabeza, luego dentro del área no pudo definir. Leugo Charles Vélez remató con pierna derecha pero desviado sobre el horizontal.



De a poco, Liga recuperó el dominio del balón y se encimó al área rival en tres ocasiones en los minutos 16, 20 y 24 utilizando la banda derecha como avenida de ataque. Aníbal Chalá después de una habilitación de Franklin intentó un remate que pasó muy cerca del horizontal del arco de Walter Chávez. Luego, Adolfo Muñoz habilitó a José Luis Cazares y Edison Realpe no pudo tomar el balón que fue más rápido y llegó a las manos del golero Chávez.

Adolfo Muñoz fue el protagonista de la opción más clara de abrir el marcador. Desde la derecha, remató al arco pero el golero Walter Chávez cerró el ángulo de definición del delantero y el esférico se perdió por la línea final.

La respuesta de Técnico Universitario llegó al 29’ y 31’. En las dos ocasiones, hubo errores del conjunto albo. Kevin Jauch dentro del área remató cruzado pero desviado. Y luego Charles Vélez dentro del área y frente al arco de manera inexplicable, remató sobre el horizontal.



La opción más clara de gol para Liga de Quito llegó al 38’ con Christian Martínez Borja. El delantero colombiano desde la izquierda remató con pierna derecha pero el balón se impactó en el vértice entre el horizontal y el vertical del arco de Walter Chávez. Rodrigo Aguirre al 42’ insistió en el ataque pero su remate salió desviado.

Para el segundo tiempo, Liga de Quito saltó al campo de juego buscando abrir el marcador. Para el 59’ Rodrigo Aguirre recibió el esférico tras habilitación de Andrés Chicaiza pero su remate salió desviado y muy cerca del vertical zurdo del arco de Chávez. Jacob Murillo al 64’ cobró un tiro libre frontal que salió apenas desviado.



Liga insistió en el ataque al 73’ con Anderson Julio que trasladó el balón por la derecha y se recortó hacia el centro cerca del área en donde cedió el esférico a Andrés Chicaiza que remató al arco y el golero Chávez se las ingenió para desviar el balón sobre el horizontal. El árbitro Oscar Proaño, en esta ocasión no dictaminó tiro de esquina.



Los minutos finales fueron intensos. Liga buscó abrir el marcador hasta el minuto 90+5’ pero sin efectividad.



El partido fue dirigido por el árbitro Oscar Proaño y estuvo asistido por Juan Aguiar y Fernando Zambrano. El cuarto árbitro fue Byron Reinoso.



Liga de Quito jugará en la novena fecha del campeonato nacional LigaPro ante El Nacional el domingo 14 de abril de 2019 desde las 12:00 en el estadio Olímpico Atahualpa, mientras que Técnico Universitario recibirá al América de Quito ese domingo a partir de las 14:15.



Alineación de Liga de Quito:

Alineación del Técnico Universitario: