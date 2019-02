LEA TAMBIÉN

El cuerpo técnico de Liga de Quito está preocupado por la situación que vive el equipo en el arranque del Campeonato. Si bien no han perdido en las tres fechas, sí han sufrido para conseguir los puntos. A eso se suma la cantidad de lesionados que cada semana va aumentando en la enfermería del club.

Ahora es el turno del uruguayo Rodrigo Aguirre, quien ya jugó sus primeros 30 minutos con la casaca alba. El delantero sufrió una distensión de ligamento colateral de la pierna izquierda. Está en manos del departamento médico del club y no podrá jugar en las próximas tres semanas. Así fue el diagnóstico de Richard Cabezas, galeno de la institución.



“El diagnóstico se corroboró con algunos exámenes de imagen. Tiene una lesión grado uno en el ligamento interno de su rodilla izquierda. Esto le tendrá en recuperación entre dos y tres semanas”, dijo.



El atacante charrúa, de 25 años, sufrió una molestia mientras se disputaba un amistoso entre Liga de Quito e Independiente Juniors, de la Serie B. En el momento que iba a patear el balón, un rival se barrió y lo golpeó en la pierna de apoyo. Eso hizo que sintiera un ‘jalón’ en la rodilla.



Desde ayer, Fernando Iza y Jaime Flores trabajan con él en su recuperación. El ‘Duro’, como llaman a Iza en Liga, es el encargado de la primera fase de recuperación.

“Por ahora estamos trabajando en la tolerancia al dolor y en la zona afectada. Después empezarán todos los trabajos de fisioterapia que requiera”, dijo Cabezas.



La buena nueva fue la recuperación de Adrián Gabbarini. El arquero argentino sufrió una molestia en su rodilla derecha en el partido ante Universidad Católica. La semana pasada trabajó junto al cuerpo médico y no fue convocado para el duelo ante América de Quito. En su lugar estuvo Erick Viveros, quien ha gozado de la confianza del estratega Pablo Repetto.



Según Cabezas, el argentino ya está listo para volver a las canchas. Ayer trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros y bajo el mando de Humberto Pretti, preparador de arqueros.



“Puede jugar sin problema ante Guayaquil City. Lo iremos evaluando, porque nos ha mencionado que siente todavía algo de dolor, pero en menor grado de lo que fue la semana pasada. Está listo para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico”, dijo el galeno.

Con estas noticias, Pablo Repetto -entrenador de los albos- ya arma la planificación para el juego del sábado (17:30).



“Hay que mejorar lo que se hizo en el segundo tiempo ante América. El equipo no tuvo muchas posibilidades de gol, por encima de que no pasamos zozobra, más que en una pelota parada. Debemos trabajar más en el juego y así no correr riesgos innecesarios como lo que tuvimos que sufrir algo ante América y contra Olmedo”, dijo el estratega uruguayo.



Repetto también espera la habilitación de José Ayoví y Jacob Murillo. Ambos tuvieron minutos en el amistoso del lunes, ante la filial del Independiente del Valle. A la espera del documento, el charrúa se mostró conforme. Incluso aseguró que están más adaptados y mejor físicamente y eso los acerca a integrar el plantel de convocados.



La otra gran incógnita es qué pasará con Andrés Chicaiza, quien llegó como refuerzo estrella, pero no ha sido titular e ingresa en el segundo tiempo. El DT confía en él. “Por algo llegó a Liga”, dijo antes de la práctica.