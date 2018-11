Liga recupera jugadores para el partido del sábado 24 de noviembre ante El Nacional

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, con su habitual tono pausado, agradece haber tenido una semana larga de trabajo. El receso en el que entró el torneo, en días anteriores, le sirvió al entrenador de Liga para recuperar a hombres importantes en su esquema.

El cuadro universitario ya cuenta con el volante Julio Angulo, retirado de las canchas durante las dos últimas semanas por dolencias musculares. También están en perfecta forma el goleador Juan Luis Anangonó y el guardameta Adrián Gabbarini, que registró un problema en una de sus manos.



“Adrián trabajó, de forma diferenciada, pero trabajó y eso es bueno. Solo nos queda ver cómo llegan los jugadores de la Selección y definir el once en estos días”, advierte el entrenador de cara al partido con El Nacional. El juego se realizará el sábado, a las 12:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



El miércoles 21 de noviembre debían incorporarse los futbolistas albos llamados por Hernán Darío Gómez para la Selección: Christian Cruz, Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela y Édison Vega. De ellos, según el cuerpo técnico de los universitarios, Orejuela tuvo un golpe muscular y estaría en observación para el partido ante los puros criollos.

Ganar y mirar la actuación de los eléctricos

Los albos no dependen de sí para ganar la etapa y coronarse campeones directamente. Reconocen que se perdieron opciones en el camino, como el último partido, válido por la fecha 18, cuando perdieron 2-1 ante Técnico Universitario.



“No tenemos margen de error y no dependemos únicamente de lo que hagamos nosotros para ganar la etapa. Tenemos que vencer en nuestros partidos y esperar a ver lo que haga Emelec que es el líder”, reflexiona el DT Repetto.



Los universitarios son terceros en la tabla de la fase con 29 puntos, cuatro menos que los eléctricos que entraron en racha y aparecen como el candidato para jugar la final.



Para algunos jugadores como Franklin Guerra, el partido ante El Nacional es especial. El manabita se formó en esa institución, primero como volante de contención y después como zaguero, su actual posición. Esta temporada llegó a Liga y rápidamente se convirtió en un futbolista con ascendencia en el camerino y con activa participación: lleva 38 partidos y una anotación. “Tengo lindos recuerdos de El Nacional, pero ahora me debo a Liga y quiero ganar el partido”, apuntó.

Conversaciones para renovar a los talentos



Mientras el equipo aún define su suerte en la etapa, la dirigencia apura conversaciones con jugadores y representantes para renovar contratos y mantener la base para el 2019.



La dirigencia negocia las renovaciones de Fernando Guerrero y Jefferson Orejuela. Para este último caso, hay conversaciones con su representante y con el Fluminense de Brasil, dueño de sus derechos.



También hay negociaciones con el Guayaquil City para adquirir el pase de Christian Cruz. Además de los nacionales, se gestiona retener a dos de sus actuales extranjeros: Gabbarini, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre y el defensa Hernán Pellerano. Los otros dos foráneos: Christian Martínez Borja y Gastón Rodríguez saldrían del equipo y se buscarían sus reemplazos.

