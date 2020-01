Liga de Quito se interesa en el fichaje de José Cifuentes

LEA TAMBIÉN

A los 13 años, José Cifuentes fue rechazado de Liga Deportiva Universitaria porque era muy pequeño para ser zaguero central. Ahora, la ‘U’ busca contratar al futbolista de 20 años para reemplazar a Jefferson Orejuela, quien partió hacia el Querétaro de México.

“A los 13 años me fui a probar a Liga y no me aceptaron porque era muy pequeño para ser defensor central. Me tocó regresar a Esmeraldas para seguir estudiando”, comentó Cifuentes en diálogo con Bendito Fútbol Radio en Radio Platinum (Quito, Tulcán y Sur de Colombia 90.9FM, Guayaquil 94.5FM, Ambato 101.7FM y Cuenca 107.7FM) el pasado 19 de febrero de 2019.



Una de las bajas más importantes que tendrá Liga será la de Jefferson Orejuela. El volante central fue protagonista en las dos últimas temporadas que vistió la camiseta de la ‘U’. El jugador de 26 años se despidió del club en sus redes sociales. “Llegó el momento de agradecer a esta gran hinchada de Liga, por el apoyo incondicional en cada partido, mi cariño con ustedes. Han dejado una huella inolvidable en mi; siempre estarán en mi corazón”, publicó.



Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito, comentó que están interesados en el mediocampista central esmeraldeño. “Lo de Cifuentes solo fue una conversación superficial, está muy lejano. Hemos mantenido un primer diálogo nada más”, indicó este viernes 10 de enero de 2020 en diálogo con Radio Área Deportiva (99.3 FM en Quito).



El jugador pertenece a la Universidad Católica. La única forma de que Cifuentes salga de la ‘Chatoleí’ sería con una venta definitiva. Pablo Repetto, entrenador albo, observará al futbolista el próximo domingo 12 de enero en el cotejo amistoso entre Liga y la Selección ecuatoriana Sub 23.



“De momento no hemos tenido ninguna oferta por parte de Liga de Quito para contratar a José. José pertenece a la Universidad Católica y la visión es que vaya al fútbol internacional”, comentó Christian Reinoso, representante

del jugador.

Este golazo de José Cifuentes fue nominado a mejor gol del #MundialSub20 de Polonia 🇪🇨🙌 ¡Apóyalo con tu voto! » https://t.co/wNBZV2Q1HY pic.twitter.com/tcZYU5JP28 — El Comercio (@elcomerciocom) June 17, 2019

​Cifuentes fue una de las figuras de la Selección ecuatoriana que consiguió el título Sudamericano Sub 20 en Chile 2019 y el tercer lugar en el Mundial de Polonia. El gol del ecuatoriano frente a Estados Unidos, en los cuartos de final, fue electo como el mejor del certamen mundialista.