Lia de Quito busca el título del campeonato nacional  sin jugar finales

Liga de Quito, nuevo líder en la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, tendrá que jugar dos partidos de visitante fuera de Quito de los siete que faltan para cerrar el año.

El entrenador uruguayo Pablo Repetto, el cuerpo técnico, los dirigentes y los futbolistas sueñan con el título sin jugar las finales.



Juan Luis Anangonó, el delantero goleador de los albos, contó que el plantel prefiere no estudiar el calendario sino preparar partido a partido. “Estamos ilusionados con ganar la segunda etapa. No dependemos de otros resultados. Hay un compromiso de todo el grupo por llegar a ese objetivo”, dijo el atacante, tras la victoria ante el Deportivo Cuenca.



Sin embargo, el guardameta Adrián Gabbarini admitió que hicieron un repaso del calendario de los partidos que faltan y los rivales. ‘Súper Gabba’ analizó que la ‘U’ necesita sumar los puntos claves ante los rivales directos: Independiente del Valle, Aucas, Emelec y Delfín. “El campeonato es tan parejo que los equipos que están en los últimos lugares son igual de complicados”, reflexionó el argentino. Guayaquil City, Técnico Universitario y El Nacional están entre los rivales de los albos.



En la tabla de posiciones, LDU y Delfín tienen el mismo puntaje, goles marcados y recibidos. Sin embargo, los azucenas creen que el hecho de jugar en la última fecha ante el ‘cetáceo’ puede ser determinante en la resolución del campeonato.



La ‘U’, ganador de la primera etapa, puede llegar a ser campeón si gana la segunda etapa. Ese es el propósito en Liga. La intención es evitar lo que ocurrió en el 2015 cuando Liga no logró el título y Emelec dio la vuelta olímpica en el estadio Rodrigo Paz Delgado.