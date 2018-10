La Liga Profesional analizará el caso del directivo Salazar; un intermediario dice que intentó sobornar a un jugador

LEA TAMBIÉN

El jueves 18 de octubre, a las 11:30, está prevista que se realice la reunión de presidentes de las Series A y B convocada por la Liga Profesional. La reunión extraordinaria tiene dos puntos: el principal, analizar “artículos periodísticos que relacionan a dirigentes del club Macará con presuntas conductas tipificadas como infracción por el Reglamento de la Comisión Disciplinaria”.

La noche del pasado lunes, en redes sociales, circularon audios de una conversación entre el dirigente ambateño Miller Salazar con Genaro H., un supuesto intermediador de arreglo de partidos. De acuerdo con los archivos divulgados –los dos protagonistas admitieron que tuvieron la conversación- se escucha a Genaro H. ofrecerle un ‘camellito con jugadores de El Nacional’.



Dicho diálogo se produjo, según la versión de Salazar, el viernes 28 de septiembre, tres días antes del partido entre Macará y El Nacional, que terminó 2-2 en el estadio Bellavista.



Al mediodía, en una entrevista con radio La Redonda, Genaro H., ratificó la veracidad de los audios. Él declaró que Miller Salazar y otra persona del club le llamaron para que amañara el cotejo y entregase un soborno. Dijo que contactó a un futbolista del cuadro militar (sin dar nombres) y descartó que haya sido el lateral Édder Fuertes, quien fue involucrado injustamente en uno de los audios. “Él no tiene nada que ver. Yo solo contacté con un jugador”, aseguró.



El supuesto intermediario también dijo que tiene un audio de uno de los jugadores del cuadro criollo. “Tengo un audio que va a sacar todo a la luz, en el que hablo con el jugador con el que teníamos arreglado todo el tema”.

Por este caso, el dirigente Miller Salazar puso una denuncia en la Fiscalía de Tungurahua, el 9 de octubre. En su versión dijo que siguió con el hilo de la conversación, pues “(...) como dirigente del fútbol ecuatoriano me sorprendí con una propuesta que afecta a la imagen del balompié profesional, razón por la que le di continuidad al diálogo”.



Según el asesor jurídico del cuadro ambateño, Orlando Salazar, hermano del presidente, después del partido, Genaro H. llamó sistemáticamente al directivo para extorsionarlo. Según él, el resultado deportivo se produjo por su intermediación”, dijo Orlando.



La postura oficial de Macará sobre el caso consta en un comunicado, publicado la misma noche del lunes, después de la divulgación de los archivos.



“Por medio de audios que circulan por redes sociales ha sido mancillado (sic) el nombre del Macará y de sus dirigentes. Estamos en proceso de investigación para encontrar a los responsables. No podemos entregar mayor información para no entorpecer la indagación”.

El caso es investigado por la Fiscalía Provincial de Tungurahua. Genaro H., declaró en La Redonda que hoy se presentará en Ambato para dar su versión sobre el caso.



Además de la reunión de mañana jueves 18, la Ecuafútbol abrió un expediente de investigación del caso. “O saneamos hoy el fútbol ecuatoriano o no lo saneamos nunca”, declaró la noche del martes, el presidente del organismo, Carlos Villacís.