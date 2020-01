Los albos tienen posiciones encontradas sobre el cambio de horario

LEA TAMBIÉN

La dirigencia de Liga de Quito planificó el cambio de horario de sus partidos por el alto índice de radiación que existe. Los albos ya no lo harán al medio día.

“Vamos a dejar de jugar al mediodía, tenemos que empezar a cuidarnos, los rayos UV están elevados y no queremos exponer a nuestros hinchas y jugadores. Jugaremos sábado o domingo pero en la tarde”, dijo Paz.



Ante esta situación, el DT Pablo Repetto aseguró que se siente más cómodo jugando en la tarde. Siente que a ese horario el equipo puede ser más dinámico y mostrarse más en función a lo que se pretende.



“En lo personal me gusta más en la tarde. Pero no soy yo el que pone los horarios. Son los dirigentes los que hacen esa gestión”, aseguró el DT.



Para Franklin Guerra, el cambio de horario hará que los albos pierdan esa ventaja deportiva. Él asegura que el calor y las condiciones climáticas sí le dan al equipo un plus. Puso como ejemplo los partidos que han jugado en el Jocay de Manta.



“Cada equipo tiene que ser inteligente a la hora de poner los juegos. Algunos lo llaman viveza criolla, ya que poner los horario en el clima que le favorezca al equipo de casa, es una forma de asegurar los partidos”, dijo Guerra.



“En el caso de Liga sería cómodo jugar a las cuatro, pero esto favorece al rival, así que para nosotros es mejor jugar al mediodía”, puntualizó.