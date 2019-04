Liga tendrá equipo completo para enfrentarse al ‘Fla’ en la Libertadores

LEA TAMBIÉN

En Liga de Quito no hubo tiempo para descansar. El sábado derrotaron 2-1 a Emelec y el domingo regresaron a los entrenamientos con miras al juego de Copa Libertadores frente al Flamengo.

Ese triunfo por el torneo local sirvió para levantar el ánimo de los jugadores. El lunes 22 de abril, junto al cuerpo técnico, la plantilla revisó videos de los partidos del cuadro brasileño. Al DT Pablo Repetto le interesaba que sus pupilos observaran el poderío ofensivo del ‘Fla’ en los últimos cotejos.



El cuadro carioca también llega motivado a este partido copero. El domingo se proclamó campeón del torneo estatal frente a Vasco Da Gama, tras imponerse 2-0. En la Libertadores, derrotó 6-1 a San José de Oruro.



Los jugadores albos saben que ante el cuadro del ‘Fla’ no se puede especular. Tampoco se les debe regalar espacio.



“Nos tocó un grupo muy duro, con dos grandes equipos como Peñarol y Flamengo. Ahora tenemos que salir a ganar estos dos partidos en casa. Todavía tenemos chance de clasificarnos a los octavos de final. Estamos con la mentalidad de que tenemos que pasar esta fase”, dijo Ánderson Julio.

El mediocampista albo será uno de los titulares para el juego del miércoles 24 de abril, pactado para las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Repetto no tiene bajas para este partido. Los lesionados ya están recuperados, por lo que ante Flamengo podrá contar con todos sus jugadores.



El lunes 22 de abril, el estratega hizo fútbol en espacios reducidos. También aprovechó para dejar lista la estrategia con la que buscarán los tres puntos.



En los últimos tres cotejos de Copa, los albos apenas pudo sacar uno de nueve puntos en disputa; eso los deja con remotas posibilidades de clasificarse a los octavos de final.

“Tenemos que salir a proponer, no podemos dejar que sean ellos los que propongan en nuestra cancha. No creo que Flamengo salga a jugar de igual a igual, si se encierran, trataremos de aprovechar los espacios para hacerles daño”, aseguró Julio.



El defensa central Franklin Guerra aseguró que el equipo trabaja desde el domingo pensando en el duelo táctico que habrá mañana. Para el manabita, la prioridad de la defensa será no dejar que los brasileños tengan el esférico tan cerca del arco que será defendido por el argentino Adrián Gabbarini.



“El partido en Quito va a ser diferente. Debemos ser inteligentes y tener los hilos del partido y buscar al rival. Debemos buscar el gol lo más rápido. No hay que dejar que tengan el balón tan cerca de nosotros”, dijo ‘El Mariscal’, quien marcó su segundo tanto desde que se enfundó la camiseta de Liga el año pasado.



Flamengo tenía previsto llegar anoche a Quito. La delegación brasileña debía hospedarse en el Hotel Hilton Colón. Hoy está planificado que los cariocas se entrenen en el estadio Olímpico Atahualpa.

La dirigencia anunció los precios de las entradas. Hoy se venderán desde las 10:00 hasta las 17:00, en la boletería central del estadio Rodrigo Paz Delgado y en la taquilla norte del Atahualpa. Los costos son: general USD 10, tribuna USD 15 y palco USD 30. El miércoles 24 de abril solo se venderá desde las 10:00 hasta las 15:00 en el ‘coloso’ de El Batán.



El equipo de Repetto podría jugar con: Adrián Gabbarini en el arco; José Quintero, Nicolás Freire, Carlos Rodríguez y Christian Cruz en la defensa; Jefferson Orejuela, Jefferson Intriago, Ánderson Julio y José Ayoví en el medio campo; Jhojan Julio y Juan Luis Anangonó en la delantera.



Por ahora, los universitarios tienen cuatro puntos. Necesitan ganar los dos últimos cotejos ante los brasileños y San José, en el Rodrigo Paz, y esperar que Peñarol tropiece frente a los bolivianos. Solo así conseguirá su cupo a la siguiente fase de la Libertadores.