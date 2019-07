Liga de Quito tiene un plan nutricional para Luis Antonio Valencia

LEA TAMBIÉN

Los exámenes médicos realizados a Luis Antonio Valencia revelaron dos diagnósticos que deberán ser tratados en los próximos días por los galenos de Liga de Quito e integrantes del cuerpo técnico. La primera: un desgaste considerable en la rodilla derecha, producto de sus años en el fútbol de élite. La segunda: esta con ligero sobrepeso.

Según Richard Cabezas, médico del club, estas dos situaciones no son preocupantes. A los doctores albos les interesa más el proceso de readaptación a la altura de Quito. Están convencidos que en la medida que empiece a trabajar en lo físico, los demás valores se irán normalizando.



“Le hicimos una resonancia magnética para obtener información de sus viejas lesiones. Necesitábamos actualizar las imágenes. Valencia es un jugador que ha sufrido dolencias graves como la rotura de su tobillo. También fue sometido a una artroscopia de la rodilla en el Manchester United”, dijo Cabezas.



Valencia no necesitará de trabajos de fisioterapia, pero sí un plan de readaptación a la altitud y al ritmo de competencia. También se someterá a un régimen nutricional, al igual que el resto de jugadores de Liga de Quito.



Juan Barriga, médico principal del club, confirmó que el exjugador de los ‘Diablos Rojos’ no llegó en su mejor forma física. “Está ligeramente subido de peso y con más masa corporal, pero no es algo que nos preocupe. Con lo que va a hacer en cancha será fácil que vuelva a su estado habitual”, dijo el galeno.

Ni Barriga, ni Cabezas revelaron cuanto está pesando Valencia. Eso sí, confirmaron que necesitará un trabajo especial para llegar a plenitud física.



“Como cuerpo médico, nuestro principal objetivo será su adaptación a la altitud de Quito. En estos días vamos a trabajar en ese aspecto. El resto (bajar de peso) llegará por añadidura. Sabemos la calidad de profesional que es”, dijo Cabezas.



Según Barriga, todos los exámenes están dentro de los parámetros para un jugador que no tuvo actividad en el último semestre. También reforzó lo de la adaptación a la altitud.



“Jugó 14 años a nivel del mar. Es normal que le cueste algo, como a todos los jugadores que llegan a Liga. Creemos que en dos a tres semanas estará listo para jugar”, dijo Barriga.

Valencia fue duramente criticado en redes sociales después del primer partido de Copa América, frente a Uruguay. En ese compromiso se mostró fuera de forma.



Este martes 2 de julio del 2019, el amazónico, aprovechó la mañana para realizarse todos los exámenes de rutina que le exige su nuevo club. Tras acudir al centro de salud, se dirigió al complejo de Pomasqui para empezar con los trabajos físicos.



Los galenos del club aseguran que todas las nuevas incorporaciones que llegaron en el último mes fueron sometidas a un régimen nutricional. Las evaluaciones se las hace mensualmente para evidenciar evolución en los procesos.



“Para los médicos de Liga es un honor trabajar con un profesional como Valencia. Sabemos que será un ejemplo para los Julio (Ánderson y Jhojan), Kevin Minda, Jordy Alcívar y los nuevos talentos del equipo. Tenemos dos años para aprovechar la huella que dejará Valencia”, dijo Cabezas.