Liga cambiará los horarios de sus partidos por la radiación solar

Desde el año pasado, en el camerino de Liga hay un consenso: los futbolistas prefieren no jugar al mediodía en Quito, por el intenso calor y la intensa radiación. Así se lo hicieron saber al entrenador Pablo Repetto y él a los dirigentes de la institución. Los jugadores sostienen que, entre más tarde sea el partido, se generan mejores condiciones para desarrollar su juego.

Hoy ese pedido se ha convertido en una decisión en firme de la dirigencia. La mañana del 21 de enero, el directivo Esteban Paz declaró en radio La Red que Liga ya no jugará al mediodía sus partidos de local, tal como había sido su tradición durante gran parte de su historia.



“Vamos a dejar de jugar al mediodía. La radiación está alta y no queremos exponer a nuestros jugadores y a nuestros hinchas. Jugaremos en las tardes y en las noches”, declaró el principal directivo del cuadro universitario.

Quito soportó, en el inicio del año, fuertes temperaturas y elevados niveles de radiación solar.



Sobre otros temas del equipo, Paz dijo que “faltan pequeños detalles”, para firmar el contrato con Billy Arce, quien se entrena en el equipo, pero aún no ha sido presentado. Liga quiere retener al delantero Djorkaef Reasco, pero él desea tener más minutos en cancha, por lo que se analiza la posibilidad de prestarlo a otro equipo.