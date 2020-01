Liga de Quito volvió a abrir la negociación con Marcos Caicedo y se espera cerrar el acuerdo

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito quiere al futbolista Marcos Caicedo en su plantel para el 2020. A pesar de que el jugador ya se presentó en la pretemporada de Barcelona SC, en Manta, la negociación con Liga de Quito está abierta y falta la firma para cerrar el acuerdo entre LDU, el empresario José Chamorro y Caicedo. Esto podría ocurrir en el transcurso de las horas de este martes 7 de diciembre del 2020.

Diego Castro, directivo de la ‘U’, explicó que la oferta que hizo el club la estaba manejando el empresario de Caicedo y aunque precisó que no se tenía un acuerdo puntualizó algo: “sigue siendo una opción”, dijo.



El propio Esteban Paz explicó que el principal problema en la negociación era la distancia económica con lo que pedía el Grupo Pachuca, dueño de los derechos deportivos del jugador.



Paz, en entrevista con radio La Red, señaló que “Me gusta mucho el juego de Marcos Caicedo, nuestra intención y la del jugador era vincularlo al club, pero la distancia económica es muy grande. No nos alcanza lo que está pidiendo el Pachuca”.



¿Cómo está el tema de los derechos del jugador? El Grupo Pachuca vendió el 50% de los derechos del jugador a Barcelona SC en el 2017. Sin embargo, el equipo guayaquileño no ha logrado cumplir con los pagos. “No podemos intermediar en esa deuda entre Barcelona SC y Pachuca. Hoy hay un control económico”, puntualizó Paz.



Por lo pronto, Caicedo fue recibido con un abrazo por parte de Fabián Bustos, DT de Barcelona SC, en la concentración en Manta. El técnico argentino aclaró que era recibido porque es parte del club, pero admitió que en cualquier momento podía resolver su negociación y su futuro tomar otro rumbo. Aún se espera el transcurso de las horas para oficializar el acuerdo entre el jugador y LDU.