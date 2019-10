Liga de Loja se quedó con seis jugadores ante Santa Rita, perdió 3-0 y está al borde del descenso

LEA TAMBIÉN

Liga de Loja aún tiene posibilidades matemáticas de permanecer en la Serie B. No obstante, quienes están cerca del plantel hablan de que prácticamente está descendido a la Segunda Categoría. La crisis económica es agobiante, cada semana aparecen los acreedores.

La tarde de este miércoles 23 de octubre del 2019, el conjunto lojano empataba 1-1 con Santa Rita en el estadio 14 de Junio de Vinces. Sin embargo, tres jugadores fueron expulsados en el segundo tiempo: Elvis Bone (defensa), Rolando Ramírez (arquero) y Álex Bolaños (volante).



Después se lesionaron Freddy Olivo y Jefferson Hurtado (defensas), dejando al conjunto lojano en inferioridad numérica. Antes esa situación, el árbitro central terminó el partido al minuto 75 (aproximadamente) con el marcador de 3-0 a favor del conjunto vinceño.



La prensa lojana calificó como vergonzosa la actitud de los jugadores experimentados, puesto que Bone y Bolaños venían de cumplir partidos de suspensión por anteriores expulsiones. Pese a que faltan cuatro fechas para la finalización de la Serie B, consideran que el equipo de la ‘Garra del Oso’ está prácticamente descendido.



La aseveración se basa en una entrevista con el presidente de Liga de Loja, Franklin Moya, quien adelantó que no hay ni USD 100 para cancelar a los acreedores. El club ya está suspendido por una deuda superior a los USD 2 500 y si no cancela hasta las 18:00 de este viernes 25 de octubre, no podrá jugar de local ante Manta.



En la actualidad, Liga de Loja es penúltimo en la tabla de posiciones de la Serie B con 23 puntos. El Atlético Santo Domingo es octavo y le saca 12 puntos de diferencia. Clan Juvenil, que es décimo, está oficialmente descendido.