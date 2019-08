Liga de Quito, con 10 hombres, gana 2-0 al BSC, respira en la LigaPro y mantiene el invicto de 21 años de Casa Blanca

LEA TAMBIÉN

La victoria por 2-0 de Liga de Quito ante Barcelona Sporting Club este viernes 16 de agosto del 2019 resulta un bálsamo para el conjunto albo en el campeonato LigaPro y de cara a su partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

Un resultado que además se presenta heroico para la ‘U’ porque lo consiguió con un hombre menos (expulsado el ‘Toño’ Valencia), con el DT Pablo Repetto expulsado y el golero Adrián Gabbarini sustituido por lesión. Además, el conjunto albo mantiene el invicto de su estadio, el Rodrigo Paz Delgado.



Vértigo, ansiedad y nerviosismo fueron los tres factores que primaron en el estadio Rodrigo Paz Delgado al menos hasta el minuto 68 cuando Anderson Julio anotó el primer gol y Rodrigo Aguirre (90+2’) anotó el segundo gol.



El conjunto torero aplicó presión en el campo rival y generó tres jugadas en ataque en no menos de tres acciones y en los primeros cinco minutos del cotejo. Billy Arce, Byron Castillo y Sebastián Pérez probaron al golero Gabbarini desde las bandas y con un remate frontal.



De a poco, Liga contuvo el vendaval torero y al 12’ Jhojan Julio cobró un córner desde la izquierda que no encontró receptor. Para el 15 Anderson Julio en una jugada personal hizo una diagonal intentando habilitar a su hermano Jhojan que fue derribado en la frontal del área. Anderson Julio cobró la infracción pero el esférico se impactó en la barrera. Rodrigo Aguirre al 20’ se escapó por derecha y envió un centro que se perdió por la línea de meta.



Liga insistió en el ataque al 27’ con una jugada colectiva iniciada por Edison Vega. Adolfo Muñoz jugó con los hermanos Julio y surgió un centro al área y el remate de cabeza de Aguirre salió desviado. Una vez más, Rodrigo Aguirre giró sobre sí mismo tras habilitación del ‘Toño’ Valencia y el golero Frascarelli tuvo que exigirse para desviar el balón al córner.



Barcelona SC respondió en dos ocasiones en los minutos 32 y 33. Jonatan Álvez probó al golero Gabbarini con un remate de media distancia y uno de cabeza. En dos verdaderas acciones felinas, el golero desvió el balón. En una de esas jugadas, el argentino se lesionó y tuvo que ser sustituido por Leonel Nazareno.



Liga se aproximó en dos ocasiones al área rival al 42’ y 44’ con Anderson Julio que pecó de egoísta y no cedió el balón cuando se escapó por derecha. Rodrigo Aguirre recibió el esférico desde el medio campo pero el golero Frascarelli atajó.



En los tramos finales del primer tiempo, Liga se volcó al ataque. Al 47’ Anderson Julio se escapó por la derecha y habilitó a Adolfo Muñoz que despilfarró una clara opción de gol al enredarse con el balón. Y en la siguiente jugada (49’), Luis Antonio Valencia desde la derecha, envió un centro al área pero ni Anderson Julio, Rodrigo Aguirre ni Adolfo Muñoz pudieron definir.

El segundo tiempo disminuyó en revoluciones respecto al primer tiempo. Sin embargo, al 53’ Luis Antonio Valencia tuvo un forcejeo con Béder Caicedo y recibió la segunda cartulina amarilla. Liga jugó con 10 hombres en el campo de juego desde ese minuto. En la siguiente jugada, Rodrigo Aguirre remató de media distancia y el golero Frascarelli tuvo que extremarse para desviar el balón.



A partir de ese minuto, el cotejo se volvió de ida y vuelta con acciones de peligro en las respectivas áreas. Para el 62’ el ‘Choclo’ Quintero envió un centro al área. José Ayoví dominó el esférico y Anderson Julio remató al cuerpo del golero Frascarelli.



Sin embargo, al 68’ Anderson Julio ensayó una vistosa jugada. Se proyectó al ataque e hizo dos ‘paredes’ con Ayoví. El mayor de los Julio recibió el esférico por derecha, eludió al golero a Frascarelli y con alarde de dominio del balón, anotó el primer gol del partido.



Y habría tiempo para más. Cuando transcurría el minuto 90+2’ Anderson Julio cedió el balón a Rodrigo Aguirre, el mejor jugador del campo de juego para que con un remate cruzado, anote el segundo gol del conjunto albo.



El partido fue dirigido por el árbitro Augusto Aragón y estuvo asistido por Christian Lescano y Guilber Gracia. El cuarto árbitro fue Jaime Sánchez junto a Carlos Aroca y Carlos Bayas quienes estuvieron detrás de los arcos. La comisario fue Diana Cueva.



En la próxima fecha de la LigaPro, Liga de Quito visitará el estadio Bellavista de Ambato para enfrentarse al Técnico Universitario el sábado 24 de agosto desde las 17:15, mientras que Barcelona Sporting Club recibirá en el estadio Monumental al América el mismo sábado desde las 19:30.



