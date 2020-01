Liga de Quito oficializó la contratación de Billy Arce con condiciones

LEA TAMBIÉN

Luego de 11 días, desde que se sometió a los chequeos médicos, recién este viernes 24 de enero del 2020, Liga de Quito confirmó la contratación de Billy Arce para esta temporada. El jugador ofensivo llegó a la ‘U’ el pasado

lunes 13 para el control con los médicos del equipo.

Mientras tanto, Arce se mantuvo en los entrenamientos a la espera de firmar su vinculación, hecho que se concretó este viernes.



“Una vez que hemos alcanzado un acuerdo total con el club @OfficialBHAFC, con todos los documentos en regla. Hacemos oficial la llegada de Billy Arce, volante ecuatoriano de 21 años a nuestro equipo. ¡Bienvenido al #ReyDeCopas!” escribió Liga en su cuenta de Twiiter con la imagen del deportista y el documento.



“¡Oficialmente albo! ¡Billy Arce ya firmó su contrato como jugador del #ReyDeCopas!”, agregó el conjunto universitario.



Liga buscaba justamente cerrar el negocio con el elenco británico y firmó ese contrato con el jugador bajo condiciones debido a sus antecedentes disciplinarios que lo dejaron fuera del Club Sport Emelec y del Barcelona Sporting Club en el 2019.



Arce llegó a la ‘U’ por un año a préstamo. En este contrato, los albos tienen la

potestad de desvincularlo en caso de que cometa un acto de indisciplina, aunque su principal propósito es asesorarlo y “guiarlo”, como detalló el

directivo Esteban Paz.



Este condicionante fue el último detalle que también debieron finiquitar LDU y el Brigthon Albion. Los albos quieren protegerse en caso de que el futbolista incumpla las normas durante su permanencia en el equipo.



El jugador, por su parte, expresó su alegría por esta nueva oportunidad en su carrera y envió un mensaje a sus seguidores en su cuenta de Twitter; “Las palabras se las llave el viento y pedirles confianza no es adecuado cuando no me la he ganado”, admitió.



Sin embargo, Arce es optimista de cara al futuro con los albos.

“Pero es nuevo año, nuevo desafíos. A recuperar todo lo perdido y volver a disfrutar de lo que más me gusta que es jugar”, agregó tras la firma del acuerdo.