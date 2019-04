Liga de Quito vs. Emelec el partido de la fecha; Independiente a cuidar liderato

LEA TAMBIÉN

El partido entre Liga de Quito y el Club Sport Emelec, a jugarse el sábado 20 de abril de 2019 desde las 17:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, es el más atractivo de la décima fecha del campeonato nacional LigaPro.

Además, en esta fecha que se inicia el viernes 19 de abril, el partido entre las escuadras del Barcelona Sporting Club (sexto) y Delfín SC (segundo) podrían definir las ubicaciones de la tabla de posiciones de la LigaPro. Mientras tanto, Independiente del Valle defenderá el liderato del torneo en su visita al Macará.



El Club Sport Emelec, que atraviesa una de las peores crisis futbolísticas en las últimas temporadas y que ocasionó la renuncia del estratega argentino Mariano Soso, reaparecerá en el torneo ante el campeón reinante, Liga de Quito. A pesar del bajón futbolístico, el cuadro eléctrico que será dirigido en forma interina por el ecuatoriano Bolívar Vera mientras los directivos buscan al sustituto de Soso, intentará tomarse la revancha de la final del año pasado que perdió en el estadio de Liga.



El conjunto capitalino prevé entrenarse este jueves 18 de abril en su complejo en Pomasqui. Para el partido ante Emelec, el DT Pablo Repetto no podrá contar con Rodrigo Aguirre quien fue expulsado ante El Nacional y recibió una sanción de tres fechas de suspensión.

Barcelona Sporting Club afrontará el encuentro ante el ‘Cetáceo’ con José Gavica, exfigura del ‘Ídolo’ como entrenador interino, debido a la salida del uruguayo Guillermo Almada, quien aceptó una mejor propuesta del Santos Laguna mexicano. Delfín SC se mantendrá con la dirección técnica del argentino Fabián Bustos.



Tras la salida de Almada, los directivos barcelonistas y Bustos prácticamente daban por sentado que dejaba al conjunto manabita para dirigir al conjunto canario. Sin embargo, el club dio la bienvenida al uruguayo Leonardo Ramos, que observará el domingo a su nuevo equipo.



Ese detalle y el buen nivel que tiene a Delfín SC en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 19 puntos, así como la reacción barcelonista en el torneo, tras la reciente goleada por 6-2 sobre Deportivo Cuenca, es otro de los ingredientes de la gran expectativa por el encuentro.



Por su parte, el Independiente del Valle, líder del torneo con 22 puntos, recibirá en su estadio al Macará aún saboreando la reciente clasificación a la siguiente fase de Copa Sudamericana, después de eliminar por la vía de los penales al argentino Unión de Santa Fe.

Entretanto Macará, que se convirtió en el ‘equipo sensación’ de las primeras siete fechas, procurará recuperarse justo ante el líder del torneo para seguir en la pelea por el primer puesto. El conjunto ambateño es tercero con 18 puntos.



La décima fecha se iniciará con el partido entre Olmedo y Deportivo Cuenca este viernes 19 de abril, en el duelo de los clubes que más goles recibieron la jornada anterior, pues mientras los cuencanos se llevaron seis tantos desde el estadio Monumental, Olmedo perdió por 4-0 en su visita a Delfín.



El conjunto ‘atunero’ tendrá como esperanza de victoria al máximo goleador del torneo, con 8 anotaciones, el atacante argentino Raúl Becerra, y Olmedo al también goleador argentino Juan Muriel Orlando.