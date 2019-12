Liga de Quito tendrá a Adrián Gabbarini para el duelo contra Aucas en el Rodrigo Paz Delgado

LEA TAMBIÉN

En Liga de Quito todos confían en la recuperación de Adrián Gabbarini. El golero argentino fue el último en salir a la cancha de entrenamiento. Lo hizo con los guantes debajo del brazo y a paso firme. No cojeaba, tampoco mostraba señales de dolor.

‘Súper Gabba’, como llaman al arquero y capitán de los albos, se sometió el martes 3 de diciembre del 2019 a estudios médicos de imagen. La ecografía reveló que no hay rotura fibrilar del gemelo de la pierna izquierda. Una dolencia en esa zona le obligó a salir de la cancha en el último juego contra Aucas, en Chillogallo.



Para el duelo de vuelta, Gabbarini estará listo. Los médicos confían en su total recuperación. Ayer trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros. También estuvo presente Leonel Nazareno, quien hace unas semanas trabajaba con el plantel de Reserva.



“En el caso de Gabbarini, hicimos una ecografía y afortunadamente todo está bien, no encontramos señales de rotura fibrilar (desgarro). Hoy

(ayer) se va a reincorporar a los trabajos y lo hará de m­anera progresiva”, apuntó Richard Cabezas.



Rodrigo Paz, presidente vitalicio de la U, también estuvo presente en el entrenamiento. Se sentó en la banca de suplentes y desde ahí observó la práctica que hizo el DT Pablo Repetto con sus pupilos.

El entrenador uruguayo ya planifica lo que será el juego de semifinales contra Aucas. Ayer el equipo realizó fútbol en espacio reducido. Hasta mañana se definirá el once estelar.



Para Repetto, el resultado alcanzado en la primera semifinal (3-1), disputado en el Gonzalo Pozo Ripalda, no garantiza la clasificación. Sabe que los orientales tienen un plantel combativo y complejo. Por eso pidió a sus jugadores la mayor concentración posible.



“Decir que Liga es semifinalista por el resultado que se obtuvo el sábado es una falta de respeto con el rival. Aucas eliminó a Barcelona, que era el segundo en la tabla, y eso no es fácil. Le ganó en su casa y empató en el Monumental”, dijo el entrenador.



Repetto respondió ante las críticas sobre la forma de jugar de los albos. Aseguró que le gustaría tener un fútbol más vistoso, pero las exigencias son otras. “De repente tienen memoria y se acuerdan de Liga de hace no sé cuántos años. Yo pregunté, la otra vez, ¿cuál fue la última ‘Bordadora’ de Liga? Hace años. Me encantaría ganar haciendo 150 toques, una bicicleta y un caño, pero no se puede; y más en el fútbol moderno”.



Para clasificarse a la final del torneo, los albos necesitan empatar y hasta perder por la mínima diferencia. La ventaja deportiva, por su ubicación en la tabla de posiciones en la primera fase, les da tranquilidad.



Para los orientales, solo un triunfo con una diferencia de tres goles les permitirá acceder a la siguiente ronda.