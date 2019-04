Anderson Julio y Christian Cruz, dos posibles bajas de la ‘U’ ante El Nacional

LEA TAMBIÉN

Jefferson Intriago les recomendó a sus compañeros que intenten no ver las críticas que se publican a diario en las redes sociales. Apelando al espíritu de unión grupal que guió al equipo al título el año pasado, el capitán indicó que prefieren hacer terapia puertas adentro para intentar corregir los errores.

Liga no gana desde hace siete fechas y en Pomasqui la tensión se siente. Hay más caras largas y la concentración es extrema en cada movimiento de la práctica. Antes del entrenamiento, el entrenador Pablo Repetto se quedó conversando con dos periodistas. El DT quería reforzar su idea de que los rivales no habían superado a Liga en el desarrollo de los compromisos.



El domingo, a las 12:00, el cuadro universitario visitará a El Nacional, en el estadio Atahualpa. Intriago sostuvo que respetan a El Nacional, pero que miran en el partido una oportunidad para quebrar la racha sin triunfos.



Los albos no logran una victoria desde la cuarta jornada, cuando se impusieron por 4-0 a Guayaquil City, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. “Debemos estar unidos entre todos para salir de esta mala racha. A los equipos grandes se les ve en estas situaciones”, agregó ‘Palula’ Intriago, el miércoles 11 de abril de 2019 en la rueda de prensa en Pomasqui. “Los partidos con El Nacional siempre son difíciles, y más por el momento que vivimos”.



Hay dos dudas antes del compromiso con los criollos. La primera es la de Anderson Julio. De acuerdo con el médico Juan Barriga, él sufrió una distensión de ligamento interno de su rodilla izquierda, durante el juego con Peñarol.

Christian Cruz también salió golpeado luego del partido con Peñarol. Tiene molestias en la rodilla derecha y ayer no pudo entrenarse con normalidad. Sin embargo, en el equipo desean esperar hasta mañana para evaluar su condición.



El DT también compareció ayer a la rueda de prensa en Pomasqui. Allí declaró: “todos debemos estar más juntos que nunca y ser autocríticos. Cuando la cosa está complicada hay que poner un poquito más y eso lo vamos a hacer. Después, el título del torneo ecuatoriano se define en diciembre y no se ha perdido nada, en la Copa sí estamos un poco complicados”.



El equipo se entrenará hasta el viernes 12 de abril antes de afrontar el partido con los criollos